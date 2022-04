iPad mini 6 e iPad Air 5 in sconto su Amazon

Buoni affari per chi cerca gli iPad più moderni sul mercato. Oggi vanno infatti in sconto sia gli iPad mini 6 che gli iPad Air 5, promozioni che portano alcune delle varianti di questi due modelli al minimo storico.

Gli iPad mini in sconto più interessanti sono quelli da 64 GB senza rete cellulare. Il ribasso (come ad esempio per questo color Mezzanotte) è del 10%. Lo comprate a 502,85€ (invece che 559) un ottimo affare visto che è molto difficile trovare sconti su questi tablet. Se i serve una versione con rete cellulare, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo, sempre da 64GB, che viene scontato dell’11% e costa 647€ invece che 729€. In sconto trovate però diversi altri colori e tagli di memoria.

Macitynet ha recensito iPad mini 6 a questa pagina dove trovate tutte le informazioni che vi servono per un acquisto consapevole. In sintesi ecco le sue specifiche così come le presenta Amazon

Spettacolare display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A15 Bionic con Neural Engine

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica

Disponibile nei colori viola, galassia, rosa e grigio siderale

Altoparlanti con ampio suono stereo

5G per streaming video e download fulminei