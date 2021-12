Apple svela Beats Studio Buds in edizione limitata Union

Beats ha annunciato una nuova versione di Beats Studio Buds (qui la recensione di macitynet) in collaborazione con Union. Il frutto della partnership è una edizione limitata degli auricolari Beats, che saranno disponibili nei negozi Union di Los Angeles e Tokyo, oltre che online a partire da oggi, 1 dicembre.

Questa nuova versione di Beats Studio Buds celebra il 30° anniversario di Union. Gli Studio Buds presentano un design e una confezione più audace dell’edizione normale, e si presenta in rosso, nero e verde, ispirandosi alla bandiera panafricana. La custodia presenta anche lo storico logo Union, come inno all’eredità del marchio.

Così hanno commentato i fondatori Union, Chris e Beth Gibbs:

La musica è la linfa vitale del nostro negozio, quindi quando Beats ci ha contattato, eravamo entusiasti di lavorare con loro su questi Buds. La collaborazione è importante quasi quanto la musica. È fantastico aver lavorato con Beats su questo progetto e aver collaborato con Vince Staples, un amico di lunga data del negozio, per dare vita alla nostra visione

I Beats Studio Buds sono stati rilasciati per la prima volta a giugno, e già nei mesi scorsi 9to5Mac aveva segnalato il piano di Beats riguardo a questa particolare edizione.

Ricordiamo che i Beats Studio Buds sono i primi auricolari true wireless dell’azienda dotati di cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza. Integrano sei microfoni, grazie ai quali questi auricolari sono in grado di isolare il suono esterno, o al contrario, far sembrare come se non li si indossi affatto.

Diversamente dalle Powerbeats Pro o da altre cuffie Beats, queste non dispongono del chip H1 o W1 di Apple. Significa che, sebbene l’utente possa facilmente accoppiarli con iPhone e iPad, si deve procedere ad accoppiarli con ciascun dispositivo alla volta. Inoltre, non presentano funzionalità come il rilevamento in-ear.

Gli auricolariI Beats Studio Buds offrono anche l’integrazione con l’applicazione Dov’è di Apple e, se accoppiati tramite Bluetooth, questa funzione consente di localizzare i Beats Studio Buds persi utilizzando l’ultima posizione nota, o riproducendo un suono.

Questi nuovi auricolari wireless saranno disponibili nei negozi Union di Los Angeles e Tokyo e su unionlosangeles.com e uniontokyo.jp a 149,99 dollari, a partire da oggi 1 dicembre.

A questo indirizzo è possibile leggere la nostra recensione sugli Beats Studio Buds.