IKEA lancia due nuove tende smart per tutti i gusti e tasche

Delle tende smart IKEA abbiamo già parlato in diversi articoli di macitynet, così come dei vari dispositivi del colosso per la casa smart: ora la multinazionale svedese dell’arredamento introduce i due nuovi modelli Praktlysing e Tredansen che ampliano ulteriormente scelta e possibilità di acquisto per gli utenti.

Il modello Tredansen è una tenda alveolare oscurante disponibile con larghezza variabile da 60 cm fino a 140 cm e lunghezza di 195 cm, mentre i prezzi partono da 129 euro fino a 169 euro. Anche il modello Praktlysing è un tipo di tenda alveolare ma non oscurante come quello precedente. Anche in questo caso sono proposte 5 larghezze diverse da 60 cm fino a 120 cm e lunghezza di 195 cm: i prezzi partono da 119 euro fino a 159 euro.

Come gli altri prodotti smart IKEA, incluse luci e altre tende smart, apertura e chiusura possono essere gestiti con il telecomando incluso nella confezione. Ma per sfruttare appieno le funzioni smart, incluso il controllo tramite smartphone, l’integrazione completa con HomeKit, e i comandi vocali con Siri, Alexa e Assistente Google occorre acquistare, per chi ancora non ne possiede uno, il gateway Trådfri.

Sembra che tra le novità in arrivo ci sia anche una tenda smart ad anelli con design più classico. Le novità di IKEA fin qui descritte dovrebbero essere già disponibili nei paesi dell’Europa, con disponibilità in arrivo anche per Regno Unito e Stati Uniti.

Sulla compatibilità delle tende smart IKEA con Apple HomeKit per la casa smart rimandiamo a questo articolo, invece qui trovate ulteriori informazioni sui pulsanti smart e sensori Trådfri.

Tra le ultime novità introdotte da IKEA ricordiamo la lampada portatile che funge da speaker smart Vappeby, e i modelli aggiornati degli speaker creati in collaborazione con Sonos, la lampada speaker per interni Symfonisk e anche lo speaker da scaffale della stessa serie.