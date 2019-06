Apple Maps si aggiorna: avrà il suo Street View

Un passo in avanti attesissimo per Maps: Apple ha aggiunto la funzione in stile Street View alle sue mappe con il rilascio di iOS 13. Le mappe di Cupertino cambieranno, dunque, molto presto e attraverso Maps si potranno trovare anche foto a 360 gradi. L’annuncio di questa nuova funzione è arrivato il 3 maggio, nel corso della WWDC 2019, durante la quale è stato presentato iOS 13.

Questa nuova funzione di Apple Maps si basa su nuovi dati di mappatura che sono stati raccolti negli ultimi anni: Apple ha mappato, infatti, le strade degli Stati Uniti e di molti altri Paesi per raccogliere le immagini di quanti più luoghi possibile.

Questo lavoro di mappatura – che ha visto le auto di Apple percorrere circa 4 milioni di miglia – e raccolta dati ha consentito di presentare questa novità ora, con iOS 13. “Il nostro team continua con la sua ossessione”, ha detto Federighi presentando il progetto che ha portato alla funzione di Maps attesissima, anche per il ruolo che potrebbe avere con Car Play. Le mappe, con nuovi dettagli e nuove fotografie 3D, saranno implementate negli Stati Uniti entro la fine dell’anno e negli altri Paesi entro il 2020.

Durante la WWDC, Meg Cross, direttore Product Design di Apple, ha spiegato mostrando una demo della nuova funzione di Maps, che le mappe “mostreranno le strade nel dettaglio, includendo maggiori informazioni sugli spazi pubblici, come spiagge e parchi”. Attraverso la demo mostrata durante la WWDC si vede come, quando qualcosa nella mappa attira la propria attenzione, sia possibile ingrandirla e guardare lo spazio in un’esperienza tridimensionale.