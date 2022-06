iPad Pro M2 14,1 pollici è in lavorazione

Era già noto che Apple stesse lavorando a iPad con schermi più grandi ed ora Ross Young, uno dei principali esperti di schermi al mondo, anticipa che Apple sta lavorando a un nuovo iPad Pro con schermo da 14,1 pollici che, come il modello top attuale, manterrà la tecnologia mini LED e anche ProMotion, per la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

L’analista dichiara di non essere sicuro circa le tempistiche di lancio, ma ipotizza che iPad Pro 14,1” potrebbe arrivare a inizio 2023. L’idea è che ora che Apple ha annunciato le nuove funzioni per produttività, collaborazione e multitasking, incluse una marea di funzioni che sfruttano meglio il grande display di iPad, ora la multinazionale sia pronta per accelerare il completamento lavori di sviluppo di un modello di iPad ancora più grandi di quelli visti finora. Ma occorre anche rilevare che l’anticipazione di un nuovo iPad Pro da 14,1 pollici non corrisponde solo alle indicazioni di Mark Gurman di un anno fa, ma anche a una fuga di notizie provenite dal leader che si firma Majin Bu, ritenuto non sempre affidabile.

Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

Con un suo post delle scorse ore dichiara che questo modello di iPad Pro da 14,1 pollici avrà in configurazione base 512GB di spazio di archiviazione e 16GB di memoria RAM, il tutto funzionante con il processore di ultima generazione Apple Silicon M2.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022

Il leaker si spinge oltre: secondo le sue fonti con l’arrivo del nuovo modello la famiglia cambierà e si amplierà, perché sarà affiancato da un modello base da 11 pollici previsto senza grandi cambiamenti, ma anche da un modello da 12,9 pollici rivisto con cornici più sottili. L’unico dettaglio che non combacia sono le tempistiche: secondo il leaker potrebbe arrivare prima del 2023, quindi con annuncio a ottobre o novembre di quest’anno.

