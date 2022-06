MacBook Air 2022 contro M2 contro MacBook Air 2020, prezzi e caratteristiche

E’ stato appena annunciato ma conosciamo praticamente tutto del nuovo MacBook Air 2022 a parte le prove sul campo dei benchmark che dovrebbero testimoniare un incremento di capacità di elaborazione a fronte di consumi ridotti.

MacBook Air 2022 deve confrontarsi in qualche modo con il vecchio modello che rimane a listino con un aumento di prezzo per l’Italia di circa 70 € e questo potrebbe rendere ancora più conveniente scegliere il modello con processore M1 invece del nuovo con M2. Ma cosa si perde se non ci si rivolge al MacBook Air presentato il 6 Giugno 2022?

La risposta immediata è nella tabella che pubblichiamo qui sotto ma ci sono alcuni dettagli che i numeri non possono rappresentare.

Nuovo Design

Il primo dettaglio è nella forma: il design a cuneo dei modelli storici è sicuramente uno dei più ergonomici mai presentati da Apple e assicura una continuità tra piano di appoggio polsi e area trackpad insuperabile con 0,41 cm di spessore sul frontale. Il nuovo MacBook Air 2022 (si veda questa nostra galleria) ha un approccio diverso e comunque lo spessore ridotto rispetto ai fratelli da 13, 14 e 16″ è premiante: già solo rispetto al MacBook Pro 13″ con M1 e M2 si guadagnano 43 mm (1,13 cm contro 1,56 cm).

Cambia anche lo schermo che ora guadagna 0,3″ a parità o quasi di dimensioni LxP grazie ai bordi ridotti e al notch che include la fotocamera. Abbiamo inoltre 64 pixel in più in altezza. Assolutamente utili i 100 Nits in più che portano la luminosità alla pari con quella del MacBook Pro 13″ vecchio e nuovo. I modelli base arrivano ancora con 8 GB RAM ma con il nuovo chipset di M2 possiamo espanderla fino a 24 GB a richiesta.

Il processore, a seconda dei modelli può avere 8 o 10 core contro gli 8 massimi del modello precedente mentre aumentano i core della GPU che passano da 7 a 8 per il modello base e da 8 a 10 per il modello top.

Un comparto Audio-video superiore

Una differenza molto apprezzabile è quella nel comparto audio-video: grazie al nuovo fattore di forma abbiamo quattro speaker che offrono bassi consistenti e la possibilità di gestire Spatial Audio e la telecamera a bordo è finalmente full HD 1080 per riprese, podcast video e smart working all’altezza della qualità Apple. Apple ha migliorato anche gli ISP per la gestione del suono e anche il comparto microfonico dovrebbe giovarsene.

Magsafe 3: la sicurezza ovunque e una porta in più

Anche se l’attacco del connettore Magsafe negli anni ha avuto qualche problema è indubbio che il suo ritorno su MacBook Air è un’ottima notizia per un portatile destinato ad essere utilizzato in casa come in mobilità con l’incombente preoccupazione di un bimbo che passa sul cavo di alimentazione con il suo triciclo (a noi è successo) o del cane che incespica nell’alimentatore portandosi dietro il vostro prezioso notebook. Il cavo a bordo e il relativo attacco permettono anche di liberare una delle due porte Thunderbolt/USB-4 non essendo più necessario dedicarla all’alimentazione.

Benvenuto anche al doppio alimentatore sul modello top: questo permetterà di risparmiare spazio in mobilità e di avere l’opzione per gestire anche un iPhone o un iPad liberando anche qui una porta sul vostro MacBook Air.

Il confronto con MacBook Pro 13″ con M2 sembra un po’ sbilanciato a favore di MacBook Air con M2: l’equipaggiamento è molto simile con diversi particolari come audio e telecamera che giocano a favore del modello più leggero e sottile.

Francamente ci sembra che l’unica ragione per cui si dovrebbe acquistare il modello più costoso è la presenza della touch bar (se siete abituati alla sua utilizzazione) e più di ogni altra cosa la presenza di un sistema di raffreddamento con ventole che dovrebbe essere d’aiuto nello svolgimento di compiti pesanti (rendering video e 3D). Altro piccolo vantaggio di MacBook 13 con M2 è la durata della batteria probabilmente per merito di un pacchetto più consistente.

Sul modello Pro con M2 non c’è neppure il connettore Magsafe 3 del nuovo MacBook Air e questo ci fa pensare ad un semplice riadattamento del vecchio modello al nuovo Chip M2 con il minimo sforzo di ingegnerizzazione. Alla fine la maggiore “modernità” e le specifiche superiori di MacBook Air si riflettono anche sul prezzo, di 20 Euro superiore per il modello da 512 GB di SSD e 8 GB di RAM.

I due nuovi modelli saranno disponibili sul mercato a partire da Luglio. Avremo modo di fare ulteriori confronti anche con i dati prestazionali con cui completeremo questa pagina.

