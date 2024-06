Per ridurre il prezzo del Vision Pro servirà un iPhone

Pubblicità

Il Vison Pro come Apple Watch: connesso e dipendente da iPhone. Sarebbe questa una delle soluzioni cui Apple sta pensando per ridurre il costo del visore di realtà aumentata e virtuale.

A riferire questa ipotesi è è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter, spiegando che Apple è al lavoro su una versione “low cost” del visore AR/VR, una variante che vedremo in futuro e per la quale Apple sta cercando di ridurre i costi, intervenendo su alcuni componenti.

Per risparmiare, alcuni compiti potrebbero essere delegati a iPhone o Mac. A Cupertino c’è già un prototipo, nome in codice N107, un prodotto con un nuovo design, più leggero, con specifiche tecniche che potrebbero permettere di ridurre i costi di produzione e commercializzazione, un dispositivo che potrebbe essere chiamato “Apple Vision” anziché “Apple Vision Pro”, per distinguerlo dall’attuale prodotto più costoso.

Tra l’idea sulle quali Apple lavora per ridurre i costi, l’eliminazione della funzionalità EyeSight, il sistema di lenti che permette di vedere gli occhi degli utenti che indossano il visore, ma anche la diminuzione della qualità complessiva dei pannelli micro-OLED 4K (molto più di ciò che attualmente offre qualsiasi altro visore sul mercato).

Il prezzo che Apple avrebbe previsto per la variante “economica” del visore è tra i 1500$ e i 2000$; secondo Gurman Apple avrebbe intenzione di proporlo sul mercato entro il 2025 ma resta da vedere se il prezzo ridotto servirà a suscitare maggiore interesse tra gli acquirenti.

Gurman ricorda che anche per gli iPhone e gli Apple Watch c’è voluto tempo prima che riscontrassero il favore dei clienti, grazie a migliorie come l’App Store, ma anche la diffusione sul mercato di connessioni veloci e altri fattori che hanno reso interessante prima il telefono, e in seguito anche l’Apple Watch come dispositivo per il fitness e per il tracciamento di parametri legati alla salute.

Oltre al visore a “basso costo”, Apple lavora anche su una futura variante del modello Pro, nome in codice N109; quest’ultima prevista con processore più veloce e migliorie alle fotocamere esterne; è prevista anche la riduzione del peso complessivo (si vocifera che Apple punti ad eliminare almeno un terzo del peso, passando cioè dai 650 grammi circa di Vision Pro ai 430-450 grammi per il nuovo modello), e altri cambiamenti, con l’arrivo sul mercato è previsto prima della fine del 2026.