Apple Music Dolby Atmos si ascolta con AirPods, Beats e non solo

Oggi Apple ha annunciato l’arrivo dell’Audio Spaziale con supporto per la tecnologia Dolby Atmos in Apple Music, oltre alla conversione dell’intero catalogo di 75 milioni di brani in modalità Lossless senza perdita di dati e qualità Hi-Fi, questo per tutti gli abbonati e senza costi aggiuntivi: l’ottima notizia è che l’ascolto di Apple Music in Dolby Atmos sarà possibile non solo per cuffie e auricolari AirPods e Beats, ma anche per cuffie e auricolari di altri costruttori.

Finora l’Audio Spaziale per i film e gli spettacoli di Apple TV+ può essere ascoltato solo dagli utenti che possiedono AirPods Pro e le cuffie AirPods Max (qui la nostra recensione). Nel comunicato dell’annuncio di Apple Music con Audio Spaziale e supporto Dolby Atmos, la multinazionale di Cupertino elenca anche i dispositivi con i quali la riproduzione della musica verrà effettuata in automatico con queste tecnologie: sono inclusi tutti gli auricolari AirPods e BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro e le cuffie Beats Solo Pro.

Nello stesso comunicato però Apple precisa che brani e musica di Apple Music con Audio Spaziale e Dolby Atmos potranno essere ascoltati anche dagli utenti che possiedono cuffie e auricolari di altri marchi. In questo caso però deve essere attivato manualmente dall’utente nelle impostazioni, all’interno di Impostazioni> Musica> Audio infine impostando Dolby Atmos su Sempre attivo.

Ma non è tutto: Apple indica che l’ascolto di Apple Music con Dolby Atmos sarà possibile anche su molti dispositivi e computer di Cupertino «Puoi anche ascoltare la musica Dolby Atmos utilizzando gli altoparlanti integrati su un ‌iPhone‌, ‌iPad‌, MacBook Pro o HomePod compatibile o collegando la tua Apple TV 4K a una TV o ricevitore audiovisivo compatibile».

Ecco l’elenco dei dispositivi Apple compatibili: iPhone 7 e successivi che funzionano con l’ultima versione di iOS, iPad Pro 12,9” terza generazione, iPad Pro 11”, iPad sesta generazione, iPad Air terza generazione, iPad mini quinta generazione con ultima versione di iPadOS, MacBook Pro 2018 o modelli più recenti.

Per leggere la nostra recensione di AirPods Max il link da seguire è questo. Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove cuffie Apple AirPods Max è in questo articolo di macitynet. Invece per chi è interessato ad AirPods si parte da questa pagina.