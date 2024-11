Pubblicità

Apple ha fatto sapere che dal 29 novembre all’8 dicembre donerà 5$ per ogni acquisto pagato con Apple Pay su apple.com, nell’app Apple Store o negli Apple Store, fondi che andranno al Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria, un’organizzazione non governativa che fornisce sovvenzioni per sostenere interventi per la prevenzione delle infezioni e per fornire cure, assistenza e sostegno per le persone infette e da HIV, tubercolosi e malaria.

Acquistando qualsiasi prodotto o accessorio Apple si potrà contribuire a salvare vite, e negli anni passati in centinaia di Apple Store in tutto il è stato dato risalto alla giornata con allestimenti a tema.

Il siro Macrumors ricorda che dal 2006, Apple collabora con (RED) per sostenere il Global Fund nella lotta contro l’HIV/AIDS. Per ogni acquisto (PRODUCT)RED, una parte dei ricavi viene devoluta al Global Fund, che usa il 100% delle donazioni raccolte da Apple per finanziare programmi di lotta all’HIV/AIDS nell’Africa sub-sahariana.

Negli ultimi 18 anni, i clienti di Apple hanno contribuito a raccogliere oltre 750 milioni di dollari, permettendo a milioni di persone di accedere a terapie antiretrovirali salvavita e test per l’HIV, e aiutando le madri sieropositive a non trasmettere il virus ai propri figli.

Apple ha riferito che le donazioni di quest’anno saranno limitate a 3 milioni di dollari.