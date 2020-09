Apple Piazza Liberty diventa cinema all’aperto per Milano MovieWeek

In occasione di Milano MovieWeek la grande scalinata antistante Apple Piazza Liberty si trasforma in cinema all’aperto. Nelle giornate ricche di appuntamenti per celebrare la settima arte nel capoluogo lombardo sono due le proiezioni effettuate all’ingresso dell’Apple Store più celebre del nostro Paese.

La prima serata si è svolta giovedì 17 settembre con la proiezione del film documentario La Storia dei Beasty Boys disponibile sulla piattaforma di TV in streaming Apple TV+, con introduzione curata dalla critica Marina Pierri e Nur Al Habash vice-presidente dell’EMEE, l’unione degli uffici export europei.

In questo articolo riportiamo la fotografia pubblicata su Instagram dall’utente che si firma frappys. Il secondo appuntamento in programma in Apple Store Piazza Liberty dedicato al cinema si svolge venerdì 18 settembre: un omaggio al grande compositore Ennio Morricone con musica dal vivo del pianista Dardust e la proiezione del film Mission, disponibile anche su Apple TV.

In entrambi i casi l’ingresso è libero ma occorre prenotare i posti tramite sito web: le limitazioni sul numero degli spettatori e le regole di distanziamento senza dubbio hanno sensibilmente ridotto i posti liberi, tutti esauriti nel momento in cui scriviamo.

A conoscenza di chi scrive si tratta dei primi appuntamenti aperti al pubblico organizzati da Apple Store Piazza Liberty, infatti tutti gli Apple Store in tutto il mondo continuano a seguire diverse misure di sicurezza e precauzionali per tutelare la salute dei visitatori e dei dipendenti in emergenza Covid-19. A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

