Apple Store online apre in India il 23 settembre

Cupertino sta lavorando da anni per ampliare la sua presenza diretta in uno dei mercati emergenti più importanti al mondo: nelle scorse ore Apple ha annunciato che Apple Store online apre mercoledì 23 settembre in India, un passo fondamentale per l’espansione di Cupertino in questo mercato in era Covid-19.

Finora Apple ha venduto i suoi prodotti in India tramite rivenditori terze parti, una limitazione imposta dalle leggi locali che richiedono il 30% di produzione locale per poter aprire negozi monomarca per le società estere. L’allentamento delle norme che ha permesso a Cupertino l’avvio del suo piano di espansione è arrivato nel 2019, mentre le prime anticipazioni sull’arrivo di Apple Store online sono emerse prima a febbraio di quest’anno e poi ancora in agosto: nel 2021 arriverà anche il primo Apple Store fisico in India.

L’importanza dell’inaugurazione di Apple Store online in India è sottolineata nel comunicato rilasciato da Cupertino «Siamo orgogliosi di espanderci in India e vogliamo fare tutto il possibile per supportare i nostri clienti e le loro comunità» dichiara Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. «Sappiamo che i nostri utenti si affidano alla tecnologia per rimanere in contatto, impegnarsi nell’apprendimento e sfruttare la loro creatività e, portando Apple Store online in India, offriamo ai nostri clienti il meglio di Apple in questo momento importante».

Gli specialisti di Apple saranno a disposizione per aiutare i clienti nelle ordinazioni di prodotti e dispositivi, oltre che per assisterli nella configurazione iniziale, sia in lingua inglese che in hindi. Saranno disponibili i piani di finanziamento e permuta Apple, catalogo e prezzi scontati per insegnanti e studenti. Dal mese di ottobre inizieranno le sessioni Today at Apple online condotte da professionisti e creativi locali soprattutto per fotografia e musica.

L’alleggerimento delle norme in India e il permesso di aprire negozi Apple è arrivato anche grazie al consistente potenziamento della produzione locale: Apple insieme a i suoi principali partner per produzione e assemblaggio hanno aperto diversi nuovi stabilimenti nel Paese incrementando sensibilmente la produzione locale di iPhone, a partire dai modelli più datati ed economici fino ad arrivare agli iPhone di ultima generazione.

