Apple potrebbe davvero comprare Peloton

Apple potrebbe comprare Peloton. Vi suona familiare? sappiate allora che non state leggendo un vecchio articolo: semplicemente la voce, che era già circolata un paio di anni fa, è tornata a farsi sentire da una fonte ancora più autorevole della precedente.

È infatti una delle tredici previsioni di Deepwater Asset Management, la società di investimenti guidata dal celebre analista (ex) tecnologico Gene Munster. E siccome l’anno scorso l’azienda ha colto nel segno 8 delle 10 previsioni fatte a inizio anno, ci sono buone probabilità che entro il 2024 Apple porti a compimento un’acquisizione di cui si parla già da un po’ di tempo. Ecco cosa dicono:

Nel 2024 Apple cercherà di rafforzare il proprio segmento relativo all’allenamento aggiungendo attrezzature per il fitness a complemento dell’orologio (Apple Watch) e del software di monitoraggio dell’attività fisica (l’app Salute). Peloton ha una base di abbonati di circa 3 milioni di utenti che in tal modo porterebbero circa 1,7 miliardi di dollari alle entrate degli abbonamenti di Apple, inoltre questo si adatta bene ai continui investimenti di Apple in salute e benessere.

Una voce che arriva da lontano

Come dicevamo in apertura potreste scambiare la notizia per un déjà vu perché in effetti, di questa mossa di mercato, avevamo già parlato tra le nostre pagine. Scrivevamo a febbraio 2022:

Secondo Galloway, Apple potrebbe acquisire la società di cyclette Peloton. Sebbene Peloton preveda un fatturato di 5 miliardi di dollari nel 2022, il professore sottolinea che questo dato arriverebbe senza il supporto di Apple, che intervenendo invece porterebbe il business ad almeno 20 miliardi di dollari entro il 2030.

Chi è Peloton

Peloton Interactive è una società americana di attrezzature sportive che vende principalmente cyclette e tapis roulant di fascia alta che si collegano a Internet e consentono agli abbonati di partecipare a svariati programmi di allenamento in streaming.

Da qualche tempo – scrivevamo invece a il mese precedente – la società «è in difficoltà, il titolo è in calo in borsa e l’azienda avrebbe deciso di interrompere momentaneamente la produzione delle attrezzature sportive a causa del “significativo calo” della domanda».

I numeri di Peloton

In quel periodo la società veniva valutata 12-15 miliardi di dollari e aggiungerla al proprio arsenale assumeva per Apple un certo “senso strategico” soprattutto nell’ottica di veder potenziati gli abbonamenti di Fitness+, il segmento della salute e il sistema di monitoraggio dell’Apple Watch.

Durante la pandemia di COVID-19 Peloton ha per altro registrato un forte incremento delle vendite proprio perché le persone, non potendo uscire di casa, erano costrette ad allenarsi in modi diversi dalla corsa al parco o in palestra. Tuttavia non è riuscita a gestire la crescita, tanto che una volta scemata la fase più critica della pandemia, le vendite sono crollate: -23% soltanto nel 2023 e, rapportato il dato ai numeri del 2021, parliamo allora di un -96%.

È davvero un buon affare?

A fronte di tutto questo è perciò lecito porsi una domanda: perché comprare un’azienda che negli ultimi tre anni non è praticamente crescita? per i suoi 3 milioni di abbonati? per la libreria (sicuramente corposa) di lezioni già registrate e pronte all’uso? Se Apple ci sta seriamente pensando come dicono, molto probabilmente Peloton ha da offrire anche altro che potremmo capire soltanto a transazione completata.

