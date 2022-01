Le spedizioni Mac crescono il doppio dei PC nel 2021

Secondo gli ultimissimi dati Canalys le spedizioni di Mac nel 2021 sono cresciute il doppio rispetto ai PC Windows, questo nonostante la continua crescita registrata complessivamente dal mercato sia nell’ultimo trimestre dello scorso anno, sia per l’intero 2021.

Negli ultimi tre mesi del 2021 Apple ha spedito 8,8 milioni di Mac raggiungendo una quota di mercato dell’8,5%, contro i 7,16 milioni di Mac spediti nell’ultimo trimestre 2020 e una quota di mercato allora del 7,9%. La crescita di Apple per il quarto trimestre 2021 è del 9%, il valore più alto di tutti i cinque costruttori top al mondo, senza dubbio sostenuta anche dalle vendite dei nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici introdotti nel mese di ottobre.

Complessivamente le spedizioni di desktop, portatili e workstation ammontano a 91,73 milioni di unità negli ultimi tre mesi del 2021 con una crescita dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per quanto riguarda Apple sull’intero anno 2021 le spedizioni totali di Mac sono pari a 28,9 milioni di unità con una quota di mercato dell’8,5%, rispetto al 2020 con 22,57 milioni di unità e una quota di mercato del 7,6%. Per la multinazionale di Cupertino si tratta quindi di una impressionante crescita del 28,3%, la più elevata in assoluto: l’unico altro costruttore a superare la crescita del 20% è Acer che si ferma a +21,8%. In breve Apple doppia la crescita di mercato che è pari al 14,6%.

I risultati di Apple brillano ancora di più considerando i continui record di spedizioni e vendite degli ultimi due anni, trainati dalla maggiore domanda per lavoro, scuola e divertimento dovuti alla pandemia. Secondo gli analisti di Canalys gli utenti comprano più computer non per sostituire modelli vecchi, ma per affiancarli nella propria dotazione, una tendenza che si prevede proseguirà anche quest’anno e oltre.

