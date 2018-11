Apple prima al mondo nelle cuffie

Apple non è solo leader nei prodotti che permettono l’ascolto di musica in mobilità.

Apple domina non solo nel settore della telefonia ma anche nell’ambito delle cuffie. A dirlo sono i dati di Midia, una società di ricerca, che traccia il mercato in un settore cruciale per il mondo musicale

Secondo quanto si apprende, Apple nel primo quarto del 2018 ha toccato il 24% del mercato, in pratica una cuffia o un auricolare venduto su quattro era prodotto da Cupertino. Si parla ovviamente di EarPods, AirPods e dei prodotti Beats, quest’ultimo un marchio di Apple. Il traguardo è significativo perché il 70% dei consumatori ha paio di cuffie, e l’ascolto da smartphone è il secondo metodo più diffuso, subito dietro l’ascolto in auto e davanti agli altoparlanti domestici.

Dal punto di vista della curiosità è interessante notare che la scalata di Apple (traccia in US, Canada, Messico, Brasile, Giappone, Svezia, UK e Australia) è per alcuni aspetti simile a quella che l’ha portata dominare il settore musicale. Al lancio di iPod nel 2001 il settore della musica era ancora in pugno agli eredi del Walkman di Sony, sulla scorta di un successo conquistato nei due decenni precedenti. Alle spalle di Apple c’è anche per le cuffie Sony con il 22%, seguito da Panasonic e Bose. I primi quattro produttori di cuffie rappresentano il 61% del totale; importante notare come Apple sia l’unico dei top 20 dove l’utenza non è rappresentata per la maggior parte da persone di sesso maschile.

Altri dettagli sull’utenza e sui servizi streaming musicali più diffusi sono disponibili sul sito ufficiale Midia.