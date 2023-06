Inaugurato Apple Store Battersea Power Station di Londra, la fotogalleria

Apple ha inaugurato Apple Battersea nella storica Battersea Power Station di Londra. Lo store è indicato come “un nuovo punto di riferimento” dove clienti della comunità locale e di tutto il mondo potranno esplorare e acquistare la gamma di prodotti Apple, “ricevere assistenza di altissimo livello” e “imparare a ottenere il massimo dai propri dispositivi”.

“siamo felici di espanderci per servire ancora più clienti con l’apertura di Apple Battersea” ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail di Apple. “Lo store è situato proprio sotto la nostra nuova sede centrale nel Regno Unito”, spiegando ancora che un “fantastico team” è pronto a offrire “un’assistenza eccezionale e ad aiutare ogni cliente a liberare la propria creatività”.

Nel nuovo store è ovviamente possibile vedere da vicino i vari porodotti Apple, compreso i nuovi MacBook Air 15″ e Mac Studio con M2 Max e M2 Ultra.

Per festeggiare l’inaugurazione di Apple Battersea, Apple Music ha organizzato una serie di esibizioni dal vivo di artisti locali tra cui JGrrey e Kwaye, che si terranno da giovedì a domenica all’esterno dello store.

Inoltre, in collaborazione con Battersea Arts Centre e Curated Makers, il team di Apple Creative ha aiutato otto talenti emergenti del panorama creativo locale a dare vita a opere inedite Shot on iPhone e Made on iPad ispirate alla Battersea Power Station. Le opere saranno esposte e in vendita presso Curated Makers, un negozio situato nella centrale che supporta gli artisti locali.

Appel riferisce che il nuovo store “è costruito secondo principi di design universale “per creare uno spazio invitante e accessibile a ogni persona. Lo store offre tavoli e sedie di altezze diverse, sistemi di ascolto assistito, e un’attenzione particolare alla chiarezza visiva e acustica, oltre a percorsi di accesso pensati per garantire più spazio a chi si muove in sedia a rotelle.

I clienti e le clienti possono esplorare prodotti e servizi nelle nuove Avenue, progettate con legno raccolto in modo sostenibile. E come tutti gli Apple Store, anche Battersea è a impatto zero sul piano operativo ed è alimentato da energie 100% rinnovabili. Apple Battersea è il 40° store Apple nel Regno Unito ed è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 21:00, e la domenica dalle 12:00 alle 18:00.

