Gamesir X2, il controller Bluetooth per iPhone e Android

Se siete dei giocatori incalliti che passano svariate ore di tempo a videogiocare con lo smartphone, un controller potrebbe potenziare enormemente la vostra esperienza di gioco, e il Gamesir X2 al momento è una delle migliori soluzioni tanto più che è scontato del 68%.

Si collega a qualsiasi smartphone Android che abbia almeno la versione 8.0 del sistema operativo e agli iPhone sui quali è presente iOS 13.0 o successive tramite Bluetooth 5.0, quindi garantendo una connessione piuttosto stabile e consumi ridotti per entrambi i dispositivi. E’ certificato MFi, quindi è compatibile con gli iPhone vita natural durante, anche quando Apple periodicamente rilascia gli aggiornamenti del firmware che vanno ad inibire l’uso dei controller e degli accessori senza certificazione.

E’ inoltre compatibile con la piattaforma Apple Arcade, il che vuol dire che i giochi per gli abbonati possono essere gestiti direttamente tramite leve e pulsanti incorporate in questo pratico controller. Supporta inoltre xCloud, Xbox Game Pass, Google STADIA, NVIDIA GeForce Now, Parsec, LiquidSky e tanti altri.

La particolarità di questo controller è nella sua forma: grazie al sistema a molla permette di infilare il telefono al suo interno, affiancandogli alle due estremità una serie di tasti, pulsanti e leve con cui interagire coi videogiochi senza più dover toccare lo schermo, in modo da concentrare l’attenzione direttamente sull’azione e beneficiando della massima visibilità offerta da uno schermo che non viene più coperto parzialmente dalle mani.

La pinza si estende fino ad un massimo di 17,3 centimetri (tenetelo a mente quando lo acquistate, assicurandovi cioè che il vostro telefono non superi questa lunghezza) e la batteria, da 500 mAh, si ricarica tramite presa USB-C: in confezione è presente il cavo per poterla ricaricare fin dal primo utilizzo.

Il controller Gamesir X2 pesa complessivamente 385 grammi e al momento come dicevamo è in sconto. Anziché 142,47 euro lo pagate 46,25 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.