Apple riapre decine di negozi in USA e Canada

Man mano che la pandemia torna sotto controllo Apple riapre i sui Apple Store nel mondo: entro questa settimana Apple riaprirà decine di punti vendita in USA e Canada, oltre che in Italia. Nelle scorse ore la società ha pubblicato una lettera firmata da Deirdre O’Brien, responsabile Apple Retail e delle risorse umane, in cui vengono illustrate tutte le misure si sicurezza per garantire il distanziamento sociale a tutela della salute di dipendenti e clienti.

Apple ha già aperto i suoi negozi a partire dalla Cina, poi in Corea del Sud, Australia, Austria, Germania e anche in USA e in Italia. Il ritorno all’attività è graduale e non vale per tutti i punti vendita perché continuano a rimanere chiusi quelli che si trovano nelle regioni e nelle città più colpiti.

In ogni caso la società ha annunciato che la riapertura è già avvenuta per oltre 100 punti vendita nei paesi più colpiti dal virus negli scorsi mesi. Apple riapre altri 25 negozi in USA e 12 store in Canada questa settimana, come segnala Bloomberg, in base al miglioramento della situazione sanitaria locale. Le attività di consulenza e supporto dei dipendenti dei negozi Apple vengono svolte come sempre ma, per garantire la distanza sociale, viene limitato il numero massimo di persone presenti all’interno in ogni momento.

Oltre al controllo della temperatura all’ingresso gli avventori possono essere chiamati a rispondere a domande di carattere sanitario. Dipendenti e clienti sono obbligati a indossare mascherine: Apple la fornirà ai clienti che ne sono sprovvisti. Intensificati pulizia e disinfezione di tutti i dispositivi e delle superfici nelle zone già trafficate degli store: Apple permette di consegnare dispositivi per la riparazione e di prelevare acquisti effettuati online con ritiro in negozio direttamente all’ingresso di alcuni Apple Store, riducendo così ulteriormente le possibilità di affollamento.

Ricordiamo che oltre metà di tutti gli Apple Store in Italia riaprono da martdì 19 maggio.: per il momento rimangono esclusi quelli di Lombardia e Piemonte. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple e degli Apple Store sono disponibili ai rispettivi collegamenti.