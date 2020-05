L’unico Apple Store in Austria è il primo a riaprire in Europa

Il primo negozio Apple a riaprire in Europa dopo l’emergenza Coronavirus e la chiusura praticamente totale nel mondo (Cina esclusa), è l’unico Apple Store in Austria. Si tratta del punto vendita di Kärntner Straße 11 a Vienna. Consultando la pagina web dedicata lo store risulta chiuso ancora per la giornata di lunedì 4 maggio, mentre da martedì 5 maggio sarà aperto dalle 11 del mattino alle 18 di sera, quindi con orario ridotto, una delle misure già seguite da Apple per le riaperture in sicurezza in Cina, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud.

Ricordiamo che oltre all’orario ridotto, Apple ha adottato diverse altre misure di sicurezza, tra cui la possibilità di accedere da un unico ingresso controllato. Un addetto rileva la temperatura dei visitatori all’ingresso, inoltre all’interno è consentito un numero massimo di visitatori in ogni momento. Dipendenti e visitatori devono mantenere la distanza di sicurezza, sempre indossando guanti e mascherina. Apple ha anche incrementato i turni di pulizia e sanificazione dei dispositivi esposti, installando anche postazioni con dispenser e gel per disinfettare le mani.

Ricordiamo che in occasione di una intervista rilasciata da Tim Cook nei giorni scorsi, l’amministratore delegato di Apple aveva anticipato che Apple Store in Austria e anche quelli in Australia sarebbero stati i primi a riaprire. La chiusura su scala globale è avvenuta prima in Italia e, a pochi giorni di distanza, anche nel resto del mondo. Negli stessi giorni la multinazionale di Cupertino aveva riaperto invece gli Apple Store in Cina dove l’epidemia è iniziata e i lockdown sono terminati prima.

Sempre negli scorsi giorni sono emersi i piani di Apple per la riapertura dei negozi della catena Apple Retail in vari paesi nel mondo. In una lettera interna riservata ai dipendenti Deirdre O’Brien, vice presidente Apple responsabile dei negozi al dettaglio e del personale, informava della prossima riapertura di molti altri Apple Store a maggio.

Nella mail non vengono indicati i paesi interessati: Apple continua a monitorare la situazione locale per decidere di volta in volta se proseguire con la chiusura o riaprire. Tenendo presente che il lockdown totale in Italia è terminato lunedì 4 maggio, è probabile che nei prossimi giorni scopriremo se e quali Apple Store riapriranno anche in Italia. Nel momento in cui scriviamo tutti i 17 Apple Store in Italia sono chiusi.

