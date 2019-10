Caricatore per auto da 21W con USB-C Power Delivery in sconto a soli 11,99 euro

Se volete un caricatore per auto che possa ricaricare un qualsiasi dispositivo di vecchia e nuova generazione, ecco l’occasione: grazie ad un codice Aukey CC-Y11 è in offerta a soli 11,99 euro.

Si tratta di un caricatore con spina accendisigari come tanti altri: con corpo in policarbonato, come dicevamo la particolarità risiede nella presenza di una presa USB-C con Power Delivery 3.0 al fianco della USB-A classica dotata di tecnologia Quick Charge 3.0: in questo modo è possibile ricaricare qualsiasi smartphone e tablet, anche quelli di ultima generazione dotati della più recente presa USB Type C.

Possono essere utilizzate anche contemporaneamente ricaricando due dispositivi insieme ed erogando massimo 17W, ma in questo caso non sarà possibile sfruttare la capacità Power Delivery della presa USB-C che garantisce invece la ricarica rapida dei dispositivi collegati fino a 21W quando la presa USB-A viene lasciata libera.

Il prezzo di listino è di 16 euro ma se inserite il codice JBYMK9TZ nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento lo pagate soltanto 11,99 euro.