Apple riduce ancora il valore di permuta di iPhone, iPad e Mac

Apple ha ridotto ancora una volta il prezzo di permuta dei propri dispositivi: è la terza volta che accade negli ultimi sei mesi (prima il 6 maggio, poi il 5 luglio), e in questo caso il ribasso è particolarmente rilevante in quanto ci troviamo particolarmente vicini al Black Friday e alla stagione natalizia.

Cosa significa

Da questo momento quindi chi decide di permutare il proprio dispositivo per comprarne uno nuovo, riceverà meno soldi da Apple, proprio perché ne ha appena ridotto il valore.

A quanto ammonta il ribasso

Il calo è stato notato negli Stati Uniti ma anche in Italia i prezzi sono scesi ed è presumibile che ciò sia avvenuto anche in altri paesi. Per quanto riguarda il nostro paese, la riduzione del valore di permuta è più significativo per i Mac.

Ad esempio iMac Pro adesso vale quasi la metà di quel che per Apple valeva pochi giorni fa: prima il valore stimato arrivava fino a 1.280 € mentre adesso viene indicato fino a 700 €. Peggio ancora per il Mac Pro: prima valutato fino a 4.240 €, permutandolo adesso si ottiene fino a massimo 1.390 €, quindi 2.850 € in meno.

Per quanto riguarda iPhone i valori di permuta sono scesi fino di circa 50 €, e un calo simile si registra anche per i telefoni Android. Poche eccezioni in cui cresce invece il valore di iPad (fino a +15 €), iPad mini (fino a +80 €), MacBook Air e Mac mini (fino a +30 €). Infine Apple Watch Serie 3 sparisce dalla lista, quindi adesso non viene più accettato come dispositivo per la permuta.

L’elenco

Di seguito il confronto dei prezzi attuali di permuta Apple con quelli registrati dopo il ribasso di luglio. In verde i (pochi) aumenti, invece in rosso i ribassi più consistenti.

iPhone

iPhone 13 Pro Max Fino a € 730

iPhone 13 Pro Fino a € 630

iPhone 13 Fino a € 480

iPhone 13 mini Fino a € 390

iPhone 12 Pro Max Fino a € 530 (prima 580 €)

iPhone 12 Pro Fino a € 440 (prima 510 €)

iPhone 12 Fino a € 345 (prima 395 €)

iPhone 12 mini Fino a € 290 (prima 340 €)

iPhone SE (2ª generazione) Fino a € 130 (prima 155 €)

iPhone 11 Pro Max Fino a € 345 (prima 415 €)

iPhone 11 Pro Fino a € 305 (prima 355 €)

iPhone 11 Fino a € 255 (prima 275 €)

iPhone XS Max Fino a € 210 (prima 235 €)

iPhone XS Fino a € 170 (prima 205 €)

iPhone XR Fino a € 170 (prima 185 €)

iPhone X Fino a € 135 (prima 160 €)

iPhone 8 Plus Fino a € 115 (prima 135 €)

iPhone 8 Fino a € 75 (prima 95 €)

iPhone 7 Plus Fino a € 65 (prima 80 €)

iPhone 7 Fino a € 50 (prima 55 €)

iPad

iPad Pro Fino a € 555 (prima 565 €)

iPad Air Fino a € 255 (prima 270 €)

iPad Fino a € 205 (prima 190 €)



iPad mini Fino a € 270 (prima 190 €)



Mac

MacBook Pro Fino a € 790 (prima 860 €)

MacBook Air Fino a € 420 (prima 390 €)



MacBook Fino a € 100 (prima 110 €)

iMac Pro Fino a € 700 (prima 1.280 €)



iMac Fino a € 500 (prima 760 €)

Mac Pro Fino a € 1.390 (prima 4.240 €)



Mac mini Fino a € 240 (prima 210 €)



Apple Watch