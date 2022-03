Apple risponde ai reclami sul consumo batteria di iOS 15.4

Come spesso accade con il rilascio di una nuova versione di iOS, alcuni utenti lamentano sui social e gruppi di discussione il consumo eccessivo di batteria, così come sta accadendo ora con iOS 15.4 rilasciato la scorsa settimana: finora Apple non ha riconosciuto il problema, ma interviene sull’argomento tramite i tecnici di supporto online che offrono un consiglio sempre valido.

La spiegazione del possibile consumo superiore di batteria dopo un aggiornamento non riguarda esclusivamente iOS 15.4, ma in generale ogni aggiornamento consistente del sistema operativo di iPhone e iPad.

Rispondendo a un utente che lamenta questo problema, il servizio di supporto Apple dichiara che è normale che app e funzioni principali del terminale richiedano fino a 48 ore dopo aver effettuato l’aggiornamento per stabilizzarsi. Per questa ragione a distanza di oltre due giorni dall’update l’inconveniente potrebbe risolversi da solo.

Occorre così sempre ricordare di iniziare a monitorare consumo e autonomia della batteria di iPhone e anche iPad almeno dopo due giorni dall’installazione dell’aggiornamento. Solo a questo punto se i problemi di consumo eccessivo della batteria permangono, il supporto tecnico di Apple invita l’utente a contattare l’assistenza per ulteriori verifiche.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

— Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022