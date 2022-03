iOS 15.4 porta Scansiona Testo nelle Note, come usarlo

Tra le novità di iOS 15.4 c’è la possibilità di utilizzare la fotocamera per aggiungere velocemente testi editabili alle note e ai promemoria: si tratta di una scorciatoia denominata Scansiona Testo che permette di fotografare anche lunghi testi scritti a mano o stampati che vengono convertiti al volo e inseriti nelle Note come testo editabile e modificabile.

Apple ha pubblicato un filmato per evidenziare la possibilità di sfruttare la funzione “Scansiona testo” digitalizzando del testo stampato o scritto a mano (a patto che sia ovviamente scritto con una scrittura non troppo complicata), direttamente con l’app Note di iPad e iPhone con il rilevamento automatico dei caratteri.

Il procedimento è semplice: basta aprire l’app Note oppure Promemoria, fare tap sull’icona della fotocamera, scegliere Scansiona testo, puntare la fotocamera sul testo da inserire e selezionare “Inserisci”. Nelle precedenti versioni di iOS 15 e iPadOS 15 era necessario scansionare il testo con l’app Note, poi fare tap su una nota e poi sull’icona “Live Text” (“Testo attivo” in italiano). Grazie alla nuova scorciatoia la procedura risulta ancora più semplice e veloce.

La funzionalità di iOS 15.4 sfrutta sempre Live Text ma è ancora più veloce. Il sistema è utile per utenti come professionisti o studenti che sono soliti prendere appunti tramite il proprio dispositivo o che hanno la necessità di trasformare in testo editabile (con tutti i vantaggi) una porzione di campo di testo che si trova all’interno di un’immagine, come un biglietto da visita, locandine, libri cartacei e così via.

La funzione Testo attivo è attualmente supportata in inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese e spagnolo, e funziona con iPhone XS, iPhone XR o modelli successivo con iOS 15.x.

Tutte le novità presentate da Apple nell’ultimo keynote Peek Performance dell’8 marzo sono riassunte in questo articolo. La recensione di iPhone SE 2022 è disponibile qui.