Apple Store Business fuori servizio, attesi MacBook Pro 2023 con M2 Pro

Nel momento in cui scriviamo i negozi Apple Store sezione Business online nel mondo, incluso anche il negozio in Italia, sono momentaneamente fuori servizio: entro le prossime ore è atteso l’annuncio di Apple del rilascio di nuovi MacBook Pro 2023 con processori Apple Silicon M2 Pro e M2 Pro Max.

A differenza dei lanci visti finora, mentre scriviamo i negozi Apple Store online risultano ancora disponibil. In passato invece tutti i negozi online di Apple tornavano online non appena Apple rilasciava il comunicato stampa e aggiornato i propri sistemi per includere pagine web, materiali di marketing e opzioni di acquisto e configurazione. Ricordiamo che l’introduzione dei nuovi portatili professionali Apple è attesa da diversi mesi e sembra che nel 2022 sia stata posticipata almeno una o due volte.

Nelle scorse ore anticipazioni multiple e tutte concordanti hanno previsto che Apple introdurrà un nuovo prodotto hardware nel corso della giornata di martedì 17 gennaio. Tutti hanno pensato immediatamente ai MacBook Pro 2023 attesi da tempo. Sempre nelle scorse ore l’arrivo di queste macchine è stato ulteriormente confermato dalle registrazioni legali individuate in alcuni registri commerciali in Canada.

Nelle scorse ore su Apple Store online le tempistiche di attesa per MacBook Pro 2021 in configurazioni personalizzate sono slittate rapidamente fino a 2 – 3 settimane, contro le spedizioni a un giorno per i prodotti Apple a listino: un altro indizio dell’arrivo dei modelli MacBook Pro 2023 con M2 Pro.

Apple potrebbe introdurre i nuovi MacBook Pro 2023 aggiornati con chip M2 Pro e M2 Pro Max entro la giornata di martedì 17 gennaio tramite un comunicato stampa, procedura già adottata in passato per introdurre nuovi prodotti hardware e software che non richiedono un keynote dedicato. Tra le altre novità Apple attese entro il primo trimestre di quest’anno anche il nuovo HomePod 2023.

Nel corso del 2023 è atteso l’arrivo dei MacBook Pro 14 e 16 pollici aggiornati con varianti potenziate del chip Apple Silicon M2, MacBook Air da 15″ e anche il primo Mac Pro con chip Apple Silicon top di gamma.