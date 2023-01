Secondo indiscrezioni il Mac Pro con CPU Apple Silicon con design uguale all’attuale

Il futuro Mac Pro con CPU Apple Silicon che dovremmo vedere nel 2023 avrà un design identico al Mac Pro 2019 e la RAM non potrà essere aggiornata dall’utente.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che il Mac Pro con CPU Apple Silicon avrà lo stesso design del Mac Pro Intel 2019 e la RAM non sarà aggiornabile essendo un elemento strettamente integrato nella scheda logica del chip M2 Ultra. Saranno presenti slot che permetteranno di disporre di due unità SSD, e slot per schede video, di rete e altre ancora.

Gurman ha in precedenza riferito che Apple avrebbe annullato i piani per un Mac Pro top di gamma con CPU 48 core e GPU 152 core per via dei costi elevati e potenzialmente interessante solo per mercati di nicchia.

L’indiscrezione della RAM non aggiornabile è inm contraddizone con un precedente rumor secondo il quale Apple ha integrato in macOS il supporto per le memorie ECC nell’architettura ARM.