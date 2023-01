I MacBook Pro 2021 slittano a 3 settimane in vista dei modelli 2023

Emerge un’altra conferma indiretta dell’imminente arrivo dei MacBook Pro 2023 con nuovi processori Apple Silicon M2 Pro e M2 Pro Max: è ampiamente previsto un annuncio Apple di un nuovo prodotto hardware entro la giornata di martedì 17 gennaio, riferimenti alla macchina sono stati individuati in un database in Canada, ed ora i tempi di spedizione degli attuali MacBook Pro 2021 slittano fino a tre settimane per chi ne ordina uno ora.

Problemi Covid a parte, tutti i prodotti Apple a listino sono proposti su Apple Store con consegna in un giorno o poco più. Anche per MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici in configurazioni standard Apple Store indica la spedizione entro un giorno.

Ma basta cambiare una qualsiasi delle specifiche hardware selezionabili nelle configurazioni personalizzate per vedere immediatamente slittare i tempi di consegna fino a 2-3 settimane. Nel momento in cui scriviamo aituazione e tempistiche risultano identici sia su Apple Store USA che su Apple Store Italia.

Salvo problemi di produzione come quelli visti per iPhone 14 Pro a fine 2022, per ora non segnalati negli stabilimenti che producono MacBook, questo significa che è in arrivo un aggiornamento che sostituirà le macchine 2021 ora a listino e che sarà aggiornato con nuovi tempi di spedizione aggiornati, questo non appena inizieranno i preordini per i nuovi MacBook Pro 2023.

Apple potrebbe introdurre i nuovi MacBook Pro 2023 aggiornati con chip M2 Pro e M2 Pro Max entro la giornata di martedì 17 gennaio tramite un comunicato stampa, procedura già adottata in passato per introdurre nuovi prodotti hardware e software che non richiedono un keynote dedicato.

Per quanto concerne le macchine, oltre ai nuovi processori, sono attese con design identico a quello attuale, nuova tecnologia wireless Wi-Fi 6E per sfruttare anche le frequenze di 6GHz, con prestazioni superiori su ogni fronte, a patto di usare un router con la stessa tecnologia.

Quest’anno è atteso l’arrivo dei MacBook Pro 14 e 16 pollici aggiornati con varianti potenziate del chip Apple Silicon M2, MacBook Air da 15″ e anche il primo Mac Pro con chip Apple Silicon top di gamma.