HomePod 2023, per Gurman il lancio è vicino

HomePod 2023 di prossima generazione di Apple verrà lanciato «fairly soon», abbastanza presto, o almeno questo è quel che sostiene il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, da anni molto ben introdotto negli affari Apple e, negli ultimi tempi, un vero cecchino nell’azzeccare le previsioni su novità e annunci dal colosso di Cupertino.

Ne fa un accenno nel conciso tweet in cui auto-cita un suo pezzo di inizio anno dove ci informa che il 2023 di Apple sarà abbastanza noioso perché aggiornamenti dei dispositivi esistenti a parte, tra le novità vere ci sarebbero soltanto il visore AR (la cui produzione dovrebbe partire a marzo) e, appunto, il ritorno di un nuvoo HomePod 2023, grande come il modello originale da tempo rimosso dal listino Apple.

L’Homepod originale

La versione più grande degli altoparlanti Smart di Apple, il primo HomePod del 2017, è stato infatti dismesso a marzo 2021 a causa – si diceva all’epoca – delle vendite poco brillanti. Pare però che ci siano ancora un bel po’ di persone che l’avevano apprezzato e a cui manca, sicché Apple avrebbe valutato questi feedback decidendo di dargli un’altra possibilità che a quanto pare si starebbe per concretizzare a breve.

Indiscrezioni su HomePod 2023 in arrivo

Non è una notiziona perché già da tempo si vociferava di un ritorno di Homepod “a grandezza naturale” e lo stesso Gurman in precedenza aveva affermato di non aspettarsi che fosse rivoluzionario, ma che invece avrebbe avuto un prezzo più competitivo, un pannello di controllo touch aggiornato e il chip S8 che già troviamo negli Apple Watch più recenti.

Ormai potrebbe essere questione di ore

Secondo l’altro grande fenomeno delle anticipazioni Apple, l’analista Ming-Chi Kuo, questo fantomatico HomePod potrebbe arrivare nel primo trimestre del 2023, quindi ormai ci siamo: Gurman non fa altro che avvalorare questa tesi, e proprio ieri si parlava dell’annuncio di un nuovo prodotto nella giornata di oggi, martedì 17 gennaio.

Tutti gli indizi confermano che nel comunicato stampa atteso da Apple nella giornata di martedì 17 gennaio ci saranno sicuramente i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma nulla di questo è stato effettivamente confermato da Cupertino. Impossibile prevedere se nell’imminente lancio atteso ci sarà anche un nuovo HomePod 2023. Ormai è questione di ore per scoprire cosa possiamo aspettarci da Apple per questo inizio 2023.