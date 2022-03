iPad Air 5 atteso con M1, RAM 8 GB e 128 GB di archiviazione

Le novità principali attese durante l’evento Apple intitolato Peek Performance di martedì 8 marzo sono Mac Studio e Studio Display che affiancheranno iPhone SE 2022 5G, ci sarà anche un nuovo iPad Air 5 che è previsto in arrivo con processore Apple Silicon M1: secondo le ultimissime anticipazioni che provengono dalla Corea del Sud il tablet avrà una dotazione di RAM da 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione di partenza raddoppierà passando dagli attuali 64 GB a 128 GB.

Non è chiaro se l’indicazione relativa al quantitativo di memoria RAM di 8 GB a bordo emerga da altre fonti oppure semplicemente come logica deduzione dal fatto che il chip M1 integra di serie 8 GB di RAM. In ogni caso lo stesso account che ha da poco pubblicato le ultime anticipazioni su iPhone SE, con MagSafe e altre specifiche e caratteristiche finora viste sui modelli top di iPhone, ora indica anche una serie incredibilmente dettagliata di previsioni su iPad Air 5.

La caratteristica di punta di questo tablet è naturalmente la presenza del chip M1: se sarà confermata durante la presentazione Apple, si tratta di un balzo notevole di prestazioni per questa famiglia di tablet, tale da renderlo ancora più competitivo rispetto a iPad Pro. Questo soprattutto tenendo conto del prezzo di listino, molto più abbordabile rispetto alla gamma iPad Pro. Secondo quanto segnalato dal blog sud coreano Naver Apple manterrà anche per iPad Air 5, nonostante il raddoppio dello spazio di archiviazione di partenza a 128 GB, il prezzo di partenza di listino attuale, che in USA è di 599 dollari.

Tra le novità anche una fotocamera frontale potenziata e con tecnologia Center Stage con messa a fuoco e inquadratura automatici su chi sta parlando durante le videochiamate, infine anche la nuova colorazione viola, la stessa già vista in iPad mini di ultima generazione.

Le star dello show saranno iPhone SE 5G e soprattutto per gli appassionati Mac il nuovo Mac Studio con il nuovo monitor Apple Studio Display. Gli Apple Store online di tutto il mondo sono fuori servizio in attesa delle novità che saranno presentate questa sera.