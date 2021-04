Apple TV+ assume e potenzia il team documentari

Nel team documentari di Apple TV+ ci sono due nuovi acquisti: la prima è Erika Clarke, ex dirigente di Spotify, mentre la seconda è Colleen Grogan, che ha ricoperto lo stesso ruolo della sua nuova collega presso il canale televisivo via cavo statunitense “Lifetime”, dedicato a film e serie televisive rivolte specialmente alle donne o che hanno donne come protagoniste.

E’ la prima volta che Apple assume due persone che risiedono negli USA con il ruolo di “Non-Fiction Programming Executive” per il team documentari di Apple TV+: come si apprende dai rispettivi profili LinkedIn delle due donne, la prima è in carica da gennaio mentre la seconda pare figuri all’interno del team già da settembre dell’anno scorso. Entrambe riferiranno a Molly Thompson, responsabile della divisione documentari da aprile 2019.

Prima di entrare a far parte dello staff di Apple, Clarke ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo presso Spotify, dove ha co-diretto la divisione Podcast. Nei dieci anni precedenti ha invece lavorato per MTV con il team che lavorava su “Cribs”, programma televisivo di stampo documentaristico che proponeva dei tour all’interno delle case private delle celebrità. E’ stata anche regista e produttore di spettacoli come “The Real Housewives of New Jersey”, “Follow Your Past” di Travel Channel e “CNN Heroes” ed è stata nominata per un Emmy per il suo lavoro in “White People”, un documentario per il programma “Look Different” di MTV.

Grogan invece è stata il vicepresidente senior della serie TV “Breaking Amish” distribuita da Hot Snakes Media, mentre prima ancora ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per Lifetime, supervisionando le serie “Bring It!”, “Coming Home” e “The Week The Women Went”. Ha anche prodotto il cortometraggio “Learning to Skateboard in a Warzone (If You Are a Girl)”, che ha vinto l’Academy Award 2019 per il miglior cortometraggio documentaristico.

Al momento nella lista di documentari per Apple TV+ ci sono Beastie Boys Story, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry e “Boys State”, mentre pare si stia lavorando a una serie esclusiva che ruota intorno ai profili di quattro top model. Ricordiamo che per la divisione europea, nel maggio dello scorso anno Apple ha assunto Alison Kirkham, che in precedenza ha fatto parte del Factual commissioning team per la BBC.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.