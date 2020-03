Apple pubblica il trailer del documentario Beastie Boys per Apple TV+

In tre minuti, uno sguardo su Beastie Boys, il documentario di Apple diretto da Spike Jonze e dedicato a una delle band più amate sulla scena musica per oltre 30 anni. Nel trailer diffuso da Apple per promuovere il documentario che sarà presto disponibile su Apple TV+, si può trovare un assaggio di un racconto della storia intima e personale di Mike Diamond e Adam Horovitz.

Il documentario Beastie Boys è un “documentario dal vivo”, con i protagonisti che raccontano di fronte a un vero pubblico, in un teatro, la loro storia di fronte alle immagini e ai video dei momenti indimenticabili della vita della band.

Il documentario, fatte salve le disposizioni per il Coronavirus, dovrebbe essere disponibile nelle sale IMAX in una edizione ridotta la prima settimana di aprile, prima di essere distribuito in streaming su Apple TV‌ + il 24 aprile. La data del lancio del documentario precederà di poco il 26esimo anniversario dell’uscita di “Ill Communication”, il quarto album della band.

Il documentario Beastie Boys Story, come illustra il trailer, mette al centro la storia del gruppo, a partire dalla nascita della band, nel 1981, fino al suo scioglimento nel 2014, passando per i grandi successi come Licensed to III e il tour con Madonna, intrecciando le tappe della loro storia musicale con le vicende personali di ciascun membro della band.

