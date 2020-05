Apple TV+ e Disney+, scelte diverse per affrontare la crisi del Coronavirus

I programmi dello streaming tv di Apple TV + e Disney + sono stati stravolti dall’emergenza sanitaria internazionale. Nel loro primo anno di vita per questi due giganti dello streaming tv non ci sono soltanto note positive, ma la crisi per il Coronavirus viene affrontata in modi completamente diversi, anche per le caratteristiche diverse delle due piattaforme.

Negli Stati Uniti, intanto, il servizio di Apple TV+ cresce, ma il blocco delle produzioni inizia a delinearsi come un problema a vantaggio della concorrenza.

Disney +, che può contare su un bagaglio cinematografico ineguagliabile, sta rivedendo le date delle uscite dei nuovi film e serie tv. Per riempire il vuoto nella programmazione delle prossime settimane, probabilmente Disney anticiperà il rilascio di film già disponibili nel proprio catalogo.

Si tratterebbe di titoli già noti al grande pubblico, ma anche di novità – come The Rise of Skywalker – che arriveranno in tv prima di quanto previsto. In questo modo non dovrebbe deludere gli utenti della piattaforma in streaming tv e magari anche attirarne di nuovi.

Apple TV+, invece, dovrà affrontare la crisi da Coronavirus senza un catalogo come quello di Disney + alle spalle. Apple, inoltre, non ha ancora completato le riprese delle prossime stagioni di The Morning Show, For all Mankind e Servant. Potrebbe ritrovarsi senza nuove serie tv da rilasciare per convincere gli utenti a restare sulla piattaforma dopo l’anno di prova.

La strategia scelta da Cupertino, al momento, sembra quella di potenziare l’offerta di canali cui gli utenti possono abbonarsi, come , Epix, Arrow Video Channel, History Channel Vault, Lifetime Movie Club, Noggin e altri servizi.

