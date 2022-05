Apple TV+ lavora alla nuova serie Il Principe delle Maree

Apple TV+ sta lavorando a una nuova serie TV che sarà il reboot de “Il principe delle maree”, un film del 1991 diretto da Barbra Streisand. Tratto dal bestseller omonimo di Pat Conroy (1986), Il principe delle maree è stato all’epoca un successo al box office e il reboot vede il ritorno di Barbra Streisand alla regia.

Tom, il protagonista, arriva a New York dal South Carolina, dopo che ha saputo che la sorella Savannah ha tentato per l’ennesima volta il suicidio. Si accorge presto di essere vittima dello stesso malessere della sorella, di un passato fatto di cupe passioni e di violenza, che grava sul suo destino e su quello dell’intera famiglia.

Il sito The Hollywood Reporter riferisce che il cast non è stato ancora deciso; nel film del 1991 i protagonisti erano Nick Nolte e Barbra Streisand. Il principe delle maree aveva ottenuto 7 candidature agli Oscar, inclusa la nomination come Miglior film.

Tate Taylor, il regista di The Help, è lo sceneggiatore; ha creato la serie Filthy Rich – Ricchi e colpevoli, e nella sua filmografia ci sono titoli quali Get on Up – La storia di James Brown, La ragazza del treno e Breaking News a Yuba County.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

