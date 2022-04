“Hijack”, thriller con Idris Elba in arrivo su Apple TV+

Apple si è aggiudicata un thriller in sette parti che vede la partecipazione di Idris Elba, attore, regista e produttore britannico già noto per avere recitato nella serie televisiva Luther per cui ha vinto un Golden Globe.

“Hijack” arriverà su Apple TV+ e vede un aereo dirottato in viaggio verso Londra.

Elba reciterà il ruolo di Sam Nelson, abile negoziatore nel mondo dell’imprenditoria, doti che cercherà usare per salvare le vite dei passeggeri a bordo, con mosse rischiose che potrebbero rivelarsi però rovinose.

Elba ha in precedenza stipulato un accordo di prelazione con Apple TV+ e questa è la prima serie frutto di questi accordi. Oltre che protagonista, Elba è anche produttore esecutivo con la sua Green Door Pictures.

Nel 2016 Elba ha vinto lo Screen Actors Guild Award come miglior attore non protagonista per il film Beasts of No Nation, venendo nominato per la stessa categoria anche ai Premi BAFTA e ai Golden Globe.

Apple ha recentemente condiviso anche il trailer di “The Big Conn“, un documentario true crime in quattro parti che sarà trasmesso il 6 maggio e racconta la storia dell’ex avvocato Eric C. Conn che ha frodato governo e truffato contribuenti per oltre mezzo miliardo di dollari, il più grande caso di frode ai danni della previdenza sociale statunitense.

