Film e serie tv su Prime Video, tutte le novità di maggio

Con nuove serie tv originali, film e show in esclusiva, gli abbonati Amazon Prime avranno l’imbarazzo delle scelta sfogliando il catalogo della televisione in streaming di Amazon. Tra le novità di maggio di Amazon Prime Video ci sono alcuni titoli molto attesi dagli spettatori, come le novità assolute Bang Bang Baby (seconda parte), Bosch: Legacy e Finché social non ci separi, la seconda stagione di The Wilds, oltre che il film in esclusiva Emergency.

Un catalogo sempre più ricco per gli abbonati Amazon Prime e che continuerà ad ampliarsi: Amazon annunciare nuove produzioni e novità nell’ambito dei prodotti Amazon Original per la sua piattaforma di tv in streaming, come la terza stagione di Celebrity Hunter – Caccia all’uomo e di Making the Cut.

Le novità da non perdere

Bang Bang Baby (seconda parte)

Dal 19 maggio gli ultimi 5 episodi in esclusiva su Prime Video. Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Finché social non ci separi

Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.

Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. In esclusiva su Prime Video dal 2 maggio.

The Wilds S2

La seconda stagione di The Wilds prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso – sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

Bosh Legacy

Dal 6 maggio in esclusiva su Prime Video torna Titus Welliver nei panni del detective Bosch. Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim’ordine. La loro storia profonda e sfaccettata dà forma alla narrazione mentre lavorano insieme per ciò su cui possono andare d’accordo: fare giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avventurando nel mondo della polizia di Los Angeles come una nuova recluta alle prese con il suo essere una poliziotta di “discendenza” in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d’ingrandimento.

Emergency

I diplomandi Sean (RJ Cyler) e Kunle (Donald Elise Watkins) stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi di colore a completare il “Tour leggendario”: partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Ma quando scoprono una ragazza bianca ubriaca che non hanno mai visto prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia. Dal 27 maggio su Prime Video.

The James Bond Collection

Dal 13 maggio la collezione dei film di James Bond sarà disponibile su Prime Video per un periodo limitato.

I film della collezione sono:

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 – Zona pericolo

007 – Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy – Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker – Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

Agente 007 – Vivi e lascia morire

Agente 007 – Una cascata di diamanti

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 – Si vive solo due volte

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono

Agente 007 – Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

NUOVI FILM IN ARRIVO

Send It! | 2 maggio

Archive | 5 maggio

Mollo tutto e apro un chiringuito | 9 maggio

E noi come stronzi rimanemmo a guardare | 28 maggio

Resident Evil: Welcome to Raccoon City | 28 maggio

Respect | 30 maggio

Cloud Atlas | 1 maggio

Mia e il Leone Bianco | 1 maggio

Il Padrino | 1 maggio

Il Padrino – Parte II | 1 maggio

Il Padrino – Parte III | 1 maggio

Hotel Transylvania 2 | 1 maggio

The Stronghold: La roccaforte | 2 maggio

Il primo Natale | 13 maggio

Amore sull’onda | 15 maggio

Un’estate romantica | 15 maggio

Una vita da star | 15 maggio

Un ranch per due | 15 maggio

Brezza d’amore | 15 maggio

Summer Love | 15 maggio

Love at Sea | 15 maggio

Aniara | 15 maggio

Monsters of Man | 15 maggio

Involontaria – L’esame | 16 maggio

Dorian Gray | 17 maggio

Figli | 23 maggio

Compromessi sposi | 24 maggio

Resident Evil: Vendetta | 28 maggio

Resident Evil | 28 maggio

Resident Evil: Degeneration | 28 maggio

Resident Evil: Apocalypse | 28 maggio

Resident Evil: Extinction | 28 maggio

Resident Evil: Damnation | 28 maggio

Resident Evil: Retribution | 28 maggio

Resident Evil: The Final Chapter | 28 maggio

Resident Evil: Afterlife | 28 maggio

SERIE TV & SHOW

Naruto – la prima e la seconda stagione | 1 maggio

Brave Bunnies – la prima stagione | 1 maggio

Haikyu!! – la seconda stagione | 11 maggio

Bleach – la quattordicesima stagione | 25 maggio

FILM IN SCADENZA

L’ ufficiale e la spia | 20 maggio

Emma. | 21 maggio

Tutti per Uma | 22 maggio

L’agenzia dei bugiardi | 31 maggio

Dracula Untold | 31 maggio

Puoi baciare lo sposo | 31 maggio

SERIE IN SCADENZA

The Crossing – La prima stagione | 26 maggio

Bull – le prime tre stagioni | 26 maggio

Scopri tutti i film e le serie in scadenza su Prime Video

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+