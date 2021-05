Apple TV+ annuncia la serie retro futuristica Hello Tomorrow

Mentre la stagione dei premi sta per finire, Apple TV+ continua ad annunciare il suo catalogo per il 2021, e anche oltre: Hello Tomorrow, con il vincitore dell’Emmy Award, Billy Crudup, uno dei protagonisti della serie The Morning Show sempre di Apple TV+, è stato citato tra gli Apple Original.

Si tratta di una nuova serie di 10 episodi da mezz’ora ciascuno, che sarà interpretata da Billy Crudup, vincitore dell’Emmy e del Critics Choice Award per The Morning Show, che fungerà anche da produttore esecutivo. Jonathan Entwistle ( The End of the F *** ing World ) dirigerà la serie, che proviene da MRC Television.

Ambientato in un mondo retro-futuro, “Hello Tomorrow!” è incentrato su un gruppo di venditori ambulanti che vendono multiproprietà lunari. Crudup interpreta Jack, un venditore di grande talento e ambizione, la cui fede incrollabile in un domani più luminoso ispira i suoi colleghi, rivitalizza i suoi clienti disperati, ma minaccia di lasciarlo pericolosamente perso nel sogno stesso che lo sostiene.

Hello Tomorrow! è scritto e creato da Amit Bhalla e Lucas Jansen (noti per Bloodline, The Money), come ricorda 9to5Mac. Entwistle, Bhalla, Jansen serviranno anche come produttori esecutivi insieme a Crudup. Blake Griffin, Ryan Kalil e Noah Weinstein saranno i produttori esecutivi attraverso Mortal Media.

La serie segna anche un’altra collaborazione tra Apple e MRC Television, lo studio dietro la prossima serie Apple Original, Shining Girls, e la serie limitata The Shrink Next Doo, in associazione con Civic Center Media.

Come già rilevato Crudup è attualmente protagonista di The Morning Show di Apple, che tornerà per la sua seconda stagione sul servizio TV in streaming di Cupertino entro la fine dell’anno. Per il momento non è dato sapere quando Hello Tomorrow sarà presentato in anteprima, ma sarà disponibile tramite l’app Apple TV per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Apple TV+.

Su macitynet gli appassionati di cinema possono trovare notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.