Su Mac con Boot Camp i giochi PC volano con driver alternativi

I francesi di Macg segnalano la possibilità di usare CyberPunk 2077 su un MacBook Pro 16″ con Boot Camp (l’utility integrata nel Mac che consente di dividere il disco in partizioni e usarne una per installare e selezionare Windows 10 come sistema all’avvio) grazie a driver migliori di quelli offerti di serie da Apple.

Sul MacBook Pro in questione il gioco non funzionava affatto; usando invece dei driver alternativi – disponibili su BootCampDrivers.com, è possibile usarlo senza problemi. Il sito in questione esiste da tempo ed è stato creato da un utente convinto della possibilità di “spremere meglio” GPU e altre caratteristiche del Mac su Windows, sfruttando driver ottimizzati.

Un utente ha in precedenza riferito di un balzo di prestazioni su un iMac Pro con PUBG, che è passato da 20 fps a 70 fps minimi. Più di recente questi driver alternativi stanno aiutando gli utenti Mac ad avviare giochi impegnativi dal punto di vista hardware come Cyberpunk 2077.

Le istruzioni per l’installazione di questi driver Boot Camp alternativi sono riferiti in dettaglio in questo video e in un PDF. Ci sono due versioni, Red edition e Blu Edition, la prima ottimizzata per i giochi, la seconda per uso generico da parte delle le aziendee per l’impiego di lavoro.

Come con qualsiasi software fai-da-te, non mancano i bug che bisognerà avere la pazienza di supportare o risolvere con l’aiuto della commumity. Attualmente c’è un problema di luminosità del display di alcuni Mac e che è legato ai driver rilasciati dall’inizio dell’anno (i precedenti sono ancora disponibili). Installate questi driver solo se sapete ciò che state facendo e se l’eventuale reinstallazione di Windows 10 non è eventualmente un problema.

A questo indirizzo trovate un nostro tutorial su come sfruttare Boot Camp su Mac e installare da zero Windows 10 in una partizione dei Mac con CPU Intel.