Jennifer Aniston vince il SAG Award per The Morning Show per Apple TV+

Durante la 26° edizione dei SAG Award – gli Screen Actor Guild Awards di Los Angeles – Jennifer Aniston ha ricevuto un premio per la sua interpretazione straordinaria come attrice protagonista in uno degli show di Apple TV+, The Morning Show.

La notizia del premio della Aniston, che è arrivata nella serata di domenica 19 gennaio, è l’ultima buona notizia di una serie di note positive giunte negli ultimi sette giorni e che riguardano Apple TV+, come la data della presentazione nelle sale di The Banker, l’annuncio delle anteprime di alcune serie tv del 2020 e l’accordo stipulato da Apple con l’attrice e produttrice Julia Louis-Dreyfus.

Questo è il primo SAG vinto dalla Aniston nella sua carriera. Ne aveva ricevuto un altro, ma per la performance in ensemble nella serie comica Friends, insieme agli altri membri del cast.

Con questo premio, vinto per la serie tv di Apple TV+ The Morning Show, l’attrice ha superato le attrici Helena Bonham Carter (in lizza per The Crown), Olivia Colman (The Crown), Jodie Corner (Killing Eve) ed Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale).

Si tratta della seconda volta che Jennifer Aniston conquista la critica per la produzione di Apple TV+: era già stata nominata, anche se non ha ottenuto il riconoscimento, per il Golden Globe.

Per il SAG Award erano stati nominati anche altri due attori di The Morning Show: Steve Carell e Billy Crudup. Il premio è stato ricevuto, però, da Peter Dinklage per Game of Thrones”. Billy Crudup, in compenso, ha ricevuto il premio Critics Choice Award 2020 come miglior attore non protagonista in una serie drammatica, sempre per The Morning Show.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.