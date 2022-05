Apple TV, alcuni utenti lamentano problemi con Dolby Atmos

Da alcuni mesi a questa parte sui forum di discussione dedicati all’universo Apple appaiono lamentele da parte di alcuni utenti di Apple TV quando si tenta di riprodurre contenuti audio Dolby Atmos tramite speaker esterni. Le segnalazioni occupano oltre 25 pagine in un thread di discussione nei forum di supporto Apple, come segnala MacRumors.

Le lamentele indicano che in alcuni casi l’audio si interrompe completamente e diventa silenzioso. In altri casi ancora gli utenti segnalano che l’audio non risulta sincronizzato con video e immagini sullo schermo, oppure che la riproduzione audio risulta instabile e balbetta.

Nei post gli utenti segnalano i problemi con alcune app disponibili per Apple TV, ma nella maggior parte dei casi, come prevedibile, le lamentele riguardano specificatamente la riproduzione audio Dolby Atmos con l’app Netflix. Sembra che gli aggiornamenti rilasciati da Apple negli ultimi mesi non risolvano la questione, incluso l’ultimo tvOS 15.4.1 arrivato nel mese di aprile.

Sembra trattarsi di un bug software. Alcuni utenti sembra siano riusciti a risolvere i problemi modificando le impostazioni audio e disattendo Dolby Atmos. Per il momento Apple non ha rilasciato comunicazioni ufficiali al riguardo, ma solitamente la multinazionale di Cupertino risulta piuttosto rapida nell’intervenire sui problemi software con correzioni rilasciate tramite i numerosi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo.

Per quanto riguarda invece il futuro di Apple TV, la società sta lavorando su un futuro dispositivo simile ai modelli Echo Show di Amazon dotati di schermo, in sostanza una sorta di HomePod con display, videocamera e funzioni di Apple TV tutti integrati in uno.

Secondo Bloomberg Apple lavora già da tempo su questo progetto, anche se non è ancora chiaro che aspetto possa avere un dispositivo di questo tipo. In ogni caso le funzioni sembrano definite e il progetto è già avanzato anche per quanto riguarda la fase di rilascio sul mercato, così sembra non dovremo attendere molto per scoprilo.