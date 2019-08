Amazfit GTS, il più bel clone di Apple Watch è servito

Amazfit è letteralmente scatenata. Dopo Amazfit GTR, e Amazfit Verge Lite, adesso presenta anche Amazfit GTS, quello che a giudicare dalle immagini sembra essere il più bel clone di Apple Watch. Sapreste riconoscerli solo a guardare le immagini? Provate.

La società ha deciso di assaltare interamente il segmento degli orologi smart dedicati al fitness, e così, dopo Verge e GTR, adesso presenta anche GTS. Si tratta di un nuovo smartwatch che rinfresca le linee di Amazfit Bip e le mescola con quelle Apple Watch. Nello specifico, parliamo di un nuovo smartwatch realizzato in lega di alluminio di soli 24,8 grammi, con uno spessore di appena 9,4 mm, ossia 12,1% più piccolo rispetto all’Apple Watch Series 4.

La principale caratteristica è, probabilmente, legata allo schermo AMOLED con risoluzione Super Retina. La sua dimensione è di 1,65 pollici e offre una saturazione del colore NTSC al 100%, oltre a una vera tecnologia per schermi a matrice. Grazie a questo, si ottiene un totale di 341ppi, una densità di pixel che supera quella di Apple Watch 4.

Lo schermo, a giudicare dalle prime immagini rilasciate, viene utilizzato per mostrare una maggiore quantità di informazioni possibili, permettendo di configurare fino a 7 diversi moduli – complicazioni per chiamarle come Apple – in base alle proprie esigenze. In totale lo smartwatch permette di tracciare 12 modalità sportive, incluso il nuoto grazie alla sua resistenza all’acqua, con certificazione di immersione 5ATM.

Tra le altre specifiche, Amazfit GTS offre NFC per effettuare pagamenti mobili, GPS + GLONASS, tecnologia BioTracker PPG per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e una batteria fino a 14 giorni di utilizzo.

Come sempre a stupire sarà il prezzo: al cambia attuale circa 112 euro. Quasi certamente maggiori informazioni sulla data di rilascio arriveranno ad IFA 2019.

