Apple pubblica il trailer completo di The Morning Show

Una presentazione dei protagonisti di The Morning Show, e un assaggio della spietata lotta per il potere dietro le quinte dello spettacolo TV mattutino, sono offerti dal primo trailer di uno degli show più attesi di Apple TV+.

A pochi giorni dal lancio del breve teaser che mostrava i luoghi in cui è ambientata la serie tv con Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon, Apple ha condiviso il primo trailer completo di The Morning Show.

Jennifer Aniston interpreta il volto noto del telegiornale mattutino, mentre Carell veste i panni di un vecchio giornalista, licenziato in seguito ad accuse mosse contro di lui. Il trailer rivela anche alcuni tratti del personaggio della Witherspoon: una giornalista in carriera e potenziale minaccia per il lavoro della Aniston.

The Morning Show è la serie tv drammatica tra i programmi più attesi e su cui Apple sta puntando molto: durante il keynote di marzo, quando ha rivelato i suoi progetti in ambito televisivo, aveva già presentato alcuni brevi clip dello show. Le due attrici protagoniste, inoltre, per ogni episodio, hanno ottenuto un compenso di un milione di dollari.

Apple TV+ è l’atteso servizio di televisione in streaming di Cupertino: l’annuncio è stato dato dal palco dello Steve Jobs Theatre durante il keynote del 25 marzo 2019. Tim Cook, il CEO di Apple ha annunciato il servizio di tv in streaming dell’azienda, promettendo di raccontare con Apple TV+ le migliori storie mai raccontate.

Apple TV+, la nuova piattaforma, consentirà agli utenti di accedere a film, documentari, serie e programmi originali. Durante la WWDC 2019 Apple ha presentato il trailer della serie TV di fantascienza For All Mankind, senza rivelare però altri contenuti e prezzi di abbonamento.

Cupertino sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Il servizio in abbonamento è atteso al lancio in USA al prezzo di circa 10 dollari al mese.