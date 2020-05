Apple TV+ soffre in quarantena ma i contenuti originali attirano

Nonostante la quarantena e, dunque, il potenziale incremento di telespettatori, Apple TV+ non sembra aver subito un incremento di sottoscrizioni. Lo steso periodo di lockdown ha, invece, favorito rivali come Disney+ e Hulu.

Secondo le ultime statistiche, Apple TV + è l’unico importante servizio di streaming a non vedere aver registrato un aumento significativo di nuovi abbonati nel periodo di quarantena, come riferito anche da Business Insider. L’azienda ha confrontato i dati di registrazione di marzo e aprile con quelli di febbraio, quando i blocchi per contrastare il coronavirus non erano stati ancora implementati.

Nonostante la mancanza di crescita, i clienti rivolgono sempre più la loro attenzione verso la programmazione originale di Apple. Parrot Analytics, che tiene traccia della domanda da parte del pubblico, ha visto un crescente interesse per i contenuti di Apple TV+, con la cosiddetta “quota di domanda” in aumento del 10% tra tutti i concorrenti nelle sette settimane successive all’11 marzo.

Apple non ha ancora rivelato i numeri ufficiali di Apple TV +, ma un rapporto di questa settimana ha affermato che la piattaforma ha raggiunto i 10 milioni di registrazioni a febbraio, anche se in questo numero vi sarebbero ricompresi tutti gli abbonati che stanno beneficiando dell’annualità gratuita offerta da Apple. Al contrario, Disney+ ha raggiunto altrettanti abbonati in soli 10 giorni, un numero che è aumentato a 50 milioni di utenti durante lo scorso mese di aprile.

Secondo quanto riferito, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino sta cercando di espandere Apple TV+ con l’acquisizione di alcuni diritti su film e show già noti, andando così oltre la strategia delle produzioni originali. Inoltre, questa settimana ha raggiunto un accordo da 70 milioni di dollari per i diritti su “Greyhound”, il cui protagonista è Tom Hanks.

