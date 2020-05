La produzione di AirPods Studio sarebbe già iniziata

Le prossime cuffie over-ear di Apple, che i molti rapporti pregressi hanno etichettato come AirPods Studio, sarebbero entrate nella fase di produzione di massa, per una release che, a questo punto, dovrebbe ormai essere prossima.

Le voci delle scorse settimane hanno suggerito un lancio estivo o, al più, autunnale, con un altro rapporto che aveva indicato la possibile produzione anche in Vietnam. Adesso, secondo il sito taiwanese DigiTimes, la produzione di AirPods Studio sarebbe già in corso. Gli indizi sul possibile avvio della produzione arrivano anche dalla crescita degli ordinativi per le componenti ai fornitori, tra cui Unitech Printed Circuit Board e Compeq Manufacturing.

Al momento non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte di Apple su queste AirPods Studio, anche se la WWDC 2020, ossia la Conferenza mondiale degli sviluppatori Apple, che si terrà il prossimo giugno in forma virtuale, potrebbe essere una buona opportunità per presentare le nuove cuffie al grande pubblico, sebbene non siano necessariamente un prodotto rivolto agli svilupaptori, e quindi Apple potrebbe optare per un lancio separato in modo da non distrarre dal focus dell’evento.

Tra i dettagli emersi su AirPods Studio nelle scorse settimane ci sono quelli relativo al prezzo, che dovrebbe aggirarsi sui 349 dollari. Per queste cuffie Apple top di gamma sono previste tutte le componenti e le funzionalità più avanzate viste in AirPods Pro e anche nelle cuffie e auricolari Beats di ultima generazione. Quindi Chip Apple H1 per ridurre consumi, migliori tempi di connessione, latenza audio ridotta, ma anche cancellazione del rumore, modalità Trasparenza per poter sentire i rumori esterni, stop e play automatici quando l’utente indossa e ripone le cuffie e altro ancora.