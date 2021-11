Apple TV+, Tom Hanks ha parlato di “Finch” in vista della premiere

Apple ha pubblicato un video “First Look” con Tom Hanks che rivela alcuni dettagli di “Finch“, un film post apocalittico che sarà possibile vedere dal 5 novembre su Apple TV+.

Nel filmato l’attore statunitense parla del personaggio da lui interpretato e dell’ottimismo che contrassegna il film.

Hanks è il personaggio principale, nel film un ingegnere robotico tra gli ultimi abitanti della Terra, a seguito di un evento solare. Il personaggio del film vive in un bunker e ha costruito un robot interpretato da Caleb Landry Jones e che dovrebbe badare al suo cane, Goodyear, con il terzetto che intraprende un viaggio “on the road” verso l’Ovest americano.

“Finch è forse l’ultimo uomo sulla terra. Ci sono accenni che lasciano immaginare la presenza di altre persone”, dice Hanks nel filmato, spiegando che benché sia la sola persona vivente residente nella sua zona di St Louis ha “il più grande compagno del mondo, il suo cane, Goodyear”.

L’attore continua offrendo una panoramica del tema principale della storia, con una tempesta che spinge il gruppo “a guidare il camper di famiglia e partire verso la terra promessa ad ovest”.

“Non è umano stare da soli perché in compagnia troviamo l’amicizia, troviamo l’amore”, prosegue Hanks, accennando alla necessità del personaggio di avere il cane e di costruire un robot chiamato “Jeff”. Tra Finch e Goodyear vi è un legame basato sull’affetto profondo e la costante reciproca comprensione. “Chi è che non ama un bravo cane?”, dice ancora Hanks.

Secondo l’attore, la cosa più bella del film è “il suo ottimismo”, “la speranza”, qualcosa “semplicemente incantevole”.

“Finch” è il secondo film con Tom Hanks disponibile su Apple TV+. Il primo è stato “Greyhound – Il nemico invisibile”, critto e interpretato da Tom Hanks, candidato nella categoria Miglior sonoro agli Oscar.

Disponibile sempre su Apple TV+, il “Greyhound – Il nemico invisibile”, Tom Hanks interpreta un veterano della marina militare che da capitano viene incaricato di proteggere un convoglio di 37 navi cariche di truppe e rifornimenti in una pericolosa missione attraverso l’Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. Per cinque giorni, al di fuori della copertura aerea alleata, il capitano e le tre navi scorta devono procedere lungo un’area dell’oceano conosciuta come “Black Pit”, o buco nero, nel tentativo di difendere uomini e mezzi dagli attacchi degli U-Boot nazisti. “Greyhound: il nemico invisibile” è ispirato agli avvenimenti della Battaglia dell’Atlantico, pochi mesi dopo che gli Stati Uniti si coalizzarono con la Gran Bretagna e gli Alleati. Oltre a Tom Hanks, altri interpreti sono Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue. Il film è scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.

