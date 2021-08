Finch con Tom Hanks debutta su Apple TV+ il 5 novembre

Apple annuncia che il film originale “Finch”, che vede Tom Hanks come attore protagonista, sarà distribuito in esclusiva su Apple TV+ a partire da venerdì 5 novembre. Nel condividere questa notizia la multinazionale di Cupertino ha pubblicato un fotogramma del film in cui si può vedere l’attore accompagnato da un cane e un robot che gli sostiene una valigia, insieme alla trama della pellicola, che riassumiamo di seguito.

Sostanzialmente il film, di natura fantascientifica, narra le vicende di Finch (Tom Hanks), un ingegnere di robotica che è anche uno dei pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata. E’ sopravvissuto perché da un decennio vive in un bunker sotterraneo, dove ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane, che ha chiamato Goodyear. E’ qui che ha costruito anche Jeff, un robot interpretato dall’attore di “Get Out” Caleb Landry Jones, per vegliare su Goodyear quando lui non ci sarà più.

Questo curioso trio che costituisce un’improbabile famiglia, si imbarca in un pericoloso viaggio in un desolato West americano durante il quale Finch si sforza di mostrare al suo robot la gioia e la meraviglia di cosa significhi essere vivi: un viaggio lastricato da sfide e momenti umoristici, anche perché per Finch sarà difficile spingere Jeff e Goodyear ad andare d’accordo tanto quanto lo sarà per lui gestire i pericoli del nuovo mondo.

Apple ha ottenuto i diritti della pellicola all’inizio dell’anno, superando tutte le offerte fatte dalle altre reti di streaming. Sarà il secondo film con Tom Hanks a debuttare su Apple TV+: il primo fu quello di guerra dello scorso anno intitolato “Greyhound“. Il lancio come detto è fissato per venerdì 5 novembre, quando sarà reso disponibile a tutti gli abbonati della piattaforma. Approfittiamo per ricordare che sempre su Apple TV+ è disponibile anche “CODA“, un altro film originale per Apple TV+.

Su macitynet gli appassionati di cinema possono trovare notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.