iRig Stream Solo e Pro, l’audio per lo streaming mobile di IK Multimedia

IK Multimedia ha annunciato iRig Stream Solo e iRig Stream Pro, due facce della stessa medaglia in quanto rappresentano due modi distinti con cui evolve l’iRig Stream annunciato due anni fa e con cui l’azienda italiana metteva a disposizione dei propri clienti un’interfaccia audio per lo streaming in mobilità.

In breve, la versione “Solo” appena presentata è un’interfaccia audio completamente analogica per iPhone, iPad e Android con cui è possibile collegare fino a tre sorgenti separate e mixarle per lo streaming: è dotata di ingressi RCA, jack combo microfono/auricolare e loopback. L’opzione “Pro” invece combina un’interfaccia audio a 24 bit / 96 kHz per iPhone, iPad, Android, Mac e PC e include un mixer in linea a 4 ingressi: è dotata di ingresso combo XLR / “, RCA stereo, TRRS e loopback.

iRig Stream Solo

iRig Stream Solo è un’interfaccia audio che consente di collegare mixer o tastiere, auricolari o microfoni iRig e persino l’audio riprodotto direttamente sul dispositivo e di mixarli insieme in un segnale ottimizzato per lo streaming inviandolo poi direttamente all’app desiderata. Ad esempio si può usare per inviare l’output audio dello smartphone o del tablet verso iRig Stream Solo, quindi mixarlo con sorgenti audio esterne come mixer, console da DJ, tastiere e infine aggiungere la propria voce dagli auricolari (o da un microfono iRig) inviando infine tutti e tre i segnali al dispositivo e di conseguenza ad app come Instagram per lo streaming.

Mette a disposizione: due ingressi RCA di linea per collegare console da DJ e mixer multicanale, tastiere, synth, drum machine e altro ancora; una presa jack per cuffie/microfono già cablato per lo smartphone in modo da poter ascoltare e parlare contemporaneamente sugli altri ingressi audio; un interruttore loopback per indirizzare l’uscita audio del dispositivo digitale in iRig Stream Solo per essere mixato con gli altri segnali audio; un’uscita di linea mono Thru da 1/8″ per inviare l’audio a dispositivi aggiuntivi come fotocamere, mixer e altro ancora.

Infine è alimentato da due batterie AA, in modo da non dover dipendere dai tempi di ricarica qualora l’energia dovesse esaurirsi proprio sul più bello. E’ in vendita sul sito ufficiale a 60,99 euro Iva inclusa.

iRig Stream Pro

iRig Stream Pro porta invece i podcast e gli streaming a un livello completamente nuovo. Semplifica il collegamento di tutte le sorgenti audio e le invia ad un’app di streaming o registrazione semplicemente collegando il microfono da studio o la chitarra tramite il jack combo XLR / ¼” e poi li mixa con il segnale da una console DJ o una tastiera tramite gli ingressi stereo RCA. Il tutto può essere ascoltato collegando gli auricolari ottenendo così un ingresso microfono/linea extra ed è possibile persino utilizzare l’uscita dello smartphone/tablet/laptop e cantarci o suonarci sopra.

E’ dotato di: ingresso XLR/1/4″ combo con preamplificatore microfonico e vera alimentazione phantom +48V per collegare microfoni da studio e si può anche utilizzare lo switch Hi-Z per la chitarra o il basso; ingresso RCA stereo per collegare un mixer, una console da DJ, tastiere e altro ancora; un ingresso TRRS da 3,5 mm/uscita cuffie per poter ascoltare e parlare contemporaneamente sull’ingresso stereo; un interruttore loopback per reindirizzare l’uscita audio del dispositivo digitale (iPhone, iPad, Android, Mac o PC) a iRig Stream Pro ed essere così mixata con gli altri segnali audio.

iRig Stream Pro offre inoltre convertitori A/D e D/A a 24 bit 96 kHz per un segnale pulito e professionale indipendentemente dalla piattaforma, un guadagno in ingresso regolabile e indicatori di livello di facile lettura, il direct monitoring commutabile per ascoltare il segnale prima di andare live, il pulsante MUTE sul pannello frontale per disattivare istantaneamente l’ingresso XLR al bisogno e offre 2 modalità: stereo (per impostazione predefinita) o multicanale. Quest’ultima, denominata Loopback+, offre un ulteriore vantaggio, quello cioè di poter indirizzare uno o entrambi i canali 3 e 4 ad app audio come MixBox, AmpliTube o VocaLive per l’elaborazione e quindi indirizzare le loro uscite attraverso la funzione Loopback nei canali 1 + 2 diretti all’app di streaming.

E’ in vendita sul sito ufficiale a 243,99 euro Iva inclusa.