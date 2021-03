Apple Watch 6 e SE fanno 13 milioni nel quarto trimestre 2020

Secondo i dati di mercato di Counterpoint Research, Apple ha spedito 12,9 milioni di smart watch tra il top di gamma di ultima generazione Apple Watch Series 6 e del più economico ma comunque versatile Apple Watch SE nel quarto trimestre del 2020. Il dato non è da poco, considerando il particolare momento storico.

Mentre il mercato ha visto un calo complessivo delle spedizioni di smartwatch rispetto allo scorso anno a causa della crisi sanitaria globale in corso, Apple, tuttavia, ha visto un aumento del 19% delle spedizioni su base annua. Il colosso di Cupertino è stato il più grande produttore di smartwatch nel quarto trimestre del 2019, quando controllava il 34% del mercato. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, i modelli di Apple Watch hanno rappresentato il 40% della quota di mercato.

Il consolidamento della quota di mercato di Apple può essere attribuito al successo del nuovo ‌Apple Watch SE‌, l’opzione Apple Watch di fascia media, introdotto di recente, che coniuga alcune importanti caratteristiche degli orologi di fascia più alta, con un prezzo tutto sommato contenuto. Apple ha rilasciato Watch Serie 6 in contemporanea con il modello SE proposto in Italia con prezzo di partenza di 309 euro, nettamente inferiore rispetto al listino del modello top d gamma, anche se ha dovuto rinunciare ad alcune funzionalità, come il display sempre attivo, la funzionalità ECG e il processore S6 più veloce.

Sujeong Lim, analista senior di Counterpoint, afferma che il nuovo Apple Watch SE di fascia media spingerà probabilmente Samsung e altri produttori di smartwatch a creare opzioni simili e della stessa fascia di prezzo per i clienti che cercano alternative più economiche alle principali ammiraglie, senza però rinunciare certamente a dispositivi di qualità.

