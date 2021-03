Porsche presenta le biciclette elettriche di lusso

Oltre alla Taycan Cross Turismo, Porsche ha lanciato un paio di altri veicoli elettrici, ma questa volta si tratta di bibiclette. La casa automobilistica di lusso ha debuttato con due bici elettriche ispirate alla Taycan, entrambe dotate di telaio in fibra di carbonio a sospensione totale e freni Magura. Sono, inoltre, dotate di componenti, inclusi i motori e sistemi di cambio, prodotti dal gigante giapponese dell’industria delle biciclette Shimano. Come facilmente intuibile, considerando il marchio, le biciclette elettriche Porsche non sono certamente prodotti economici.

Porsche afferma che le biciclette sono state realizzate per completare il Cross Turismo, che ha un portapacchi posteriore che può ospitare fino a tre biciclette. La Porsche eBike Sport è stata progettata per le strade: ha un motore con supporto fino a 25 km/h e componenti delle sospensioni di alta qualità pensati per fornire una guida equilibrata sull’asfalto o su qualsiasi altro terreno delicato.

Invece Porsche eBike Cross è pensata per le strade più accidentate, con un canotto sella regolabile idraulicamente per rapidi cambi di altezza della sella. Entrambi i modelli saranno disponibili in tre dimensioni e saranno disponibili presso i concessionari Porsche in primavera, stando a quanto riporta TechCrunch. Come ci si aspetterebbe, nessuno dei due modelli sarà economico: i prezzi dell’eBike Sport partono da 10.700 dollari (al cambio poco meno di 8.900 euro), mentre eBike Cross costerà almeno 8.549 dollari, circa 7.000 euro. Porsche eBike Cross

Porsche ha di recente debuttato con Taycan Cross Turismo, il seguito del crossover della sua berlina Taycan EV. Presenta più spazio per la testa e uno spazio di carico più ampio rispetto al suo predecessore e sarà disponibile in diverse varianti con un prezzo di partenza di 91.000 dollari. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Porsche sono disponibili da questa pagina.