Apple Watch 7 ha lo stesso processore di Watch 6

Apple nell’evento California Streaming del 14 settembre ha finalmente annunciato Apple Watch Series 7: anche se la società non ha fornito le specifiche tecniche complete, sembra che il processore sia lo stesso di Apple Watch 6

La presentazione ha lasciato dietro di sé numerose domande, a iniziare dalla data di disponibilità dello smartwatch. Non solo, al momento neppure le caratteristiche tecniche sono chiare. Apple Watch Series 7 non ha un design completamente nuovo, come invece sostenevano numerose anticipazioni prima del lancio, e anche il processore potrebbe essere ereditato dalla passata edizione del 2020.

Durante la presentazione, Apple non ha proferito una parola sulle prestazioni di Apple Watch Series 7. Normalmente l’azienda pone l’accento su quanto veloci e potenti siano i nuovi dispositivi, ma così non è stato con Apple Watch 7. Inoltre, al momento manca la scheda tecnica dell’indossabile, così come manca la possibilità di comparare gli orologi sul sito ufficiale.

Ora, lo sviluppatore Steve Troughton-Smith ha confermato in base all’ultima versione di Xcode (la piattaforma che consente agli sviluppatori di creare app per dispositivi Apple) che Apple Watch Series 7 ha esattamente la stessa CPU di Apple Watch Series 6.

Sia Apple Watch Serie 7 che Apple Watch Serie 6 vengono indicati con lo stesso processore siglato “t8301”, lo stesso nome in codice del processore che si trova nel SoC “Apple S6”. Considerando che hanno esattamente lo stesso numero interno, sembra proprio che la serie 7 e la serie 6 condivideranno lo stesso processore e forse anche altre componenti.

Questa non sarebbe la prima volta che Apple riutilizza uno dei suoi processori in un altro prodotto. Tuttavia, come notato dallo sviluppatore Guilherme Rambo, Apple non utilizza nemmeno una versione leggermente rivista della CPU in forza ad Apple Watch Series 6. Il fatto che la Serie 7 abbia lo stesso identico chip del suo predecessore potrebbe corroborare alcune teorie sul fatto che Apple abbia pensato all’Apple Watch di quest’anno all’ultimo minuto.

Ricordiamo che, mentre iPhone 13 e iPad mini 6 verranno spediti la prossima settimana, mentre Apple Watch Series 7 sarà disponibile genericamente nei «prossimi mesi autunnali». Tutte le novità presentate da Apple durante l’evento California Streaming del 14 settembre sono riassunte in questo articolo.