Doogee S98 Pro, lo smartphone alieno uscirà il 6 giugno

Doogee S98 Pro è stato annunciato diverse settimane addietro, ma finalmente oggi si conosce la data d’uscita ufficiale, insieme al prezzo, che subirà un notevole sconto per il lancio: tra il 6 e il 10 giugno, infatti, potrà essere acquistato a 329 dollari, anziché 439 dollari.

Quando si tratta di rugged phone Doogee è uno dei protagonisti principali della scena: dopo aver lanciato il Doogee V20 a gennaio, seguito da versione S98, adesso arriverà la versione Pro. Il nuovo terminale è caratterizzato da un design chiaramente ispirato agli alieni: la forma delle fotocamere sporgenti sul retro, combinata con le linee sottili che rivestono la scocca posteriore, gli conferiscono infatti un aspetto extraterrestre, rendendolo se non altro diverso dalla vasta platea di smartphone attualmente esistenti.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo a che fare con un telefono dotato di una fotocamera principale da 48 MP e una dotata di tecnologie per la visione notturna da 20 MP, che si combina ad un sensore per la scansione termica che lo rende capace di acquisire immagini praticamente da ogni situazione. Si va infatti dalla fotografia notturna grazie alla capacità di rilevare tutto ciò che riflette la luce infrarossa, alla possibilità di individuare la differenza di colore nell’ambiente circostante e catturarne un’istantanea.

Per riuscire in questo obiettivo Doogee S98 Pro usa il sensore termico InfiRay che possiede una risoluzione massima di 256 x 192 pixel, più del doppio rispetto a quanto offrono i sensori termici attualmente in commercio. Questo, combinato al frame rate di 25 Hz, permette di produrre immagini decisamente nitide ed avere così la capacità di rilevare con precisione le correnti d’aria nonché l’umidità, le perdite d’acqua e i cortocircuiti elettrici presenti all’interno di una parete.

al suo interno è presente il processore MediaTek Helio G96, un octa-core con clock fino a2.05GHz. A livello di memoria, invece, il dispositivo è equipaggiato con una RAM di 8GB e una ROMA di 256GB, espandibile fino a 512 GB tramite micro SD card.

Il device ha al suo interno una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica cablata da 33W, e ricarica wireless a 15 W.

Il display è un’unità da 6.3 pollici con risoluzione FHD+, con tecnologia LCD IPS e design waterdrop, protetto da Corning Gorilla Glass.

La parte più interessante di questo sensore termico è la tecnologia chiamata Dual Spectrum Fusion Algorithm, che consente di posizionare le immagini catturare dal sensore termico e quelle acquisite dal sensore primario una sull’altra: in questo modo è possibile regolare il livello di trasparenza dei dettagli termici al di sopra dell’immagine reale, andando così ad individuare con più precisione ciò su cui si sta indagando.

Prezzi e disponibilità

S98 Pro sarà lanciato il 6 giugno. Avrà un listino di 439 dollari, ma se lo acquistate tra il 6 e il 10 giugni lo potrete portare a casa a 329 dollari. Per maggiori informazioni sulle promo di lancio vi invitiamo a visitare il sito di Doogee.