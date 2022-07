Apple Watch 8, il modello Pro potrebbe sostituire Edition

Si prevede che quest’anno Apple introdurrà importanti cambiamenti nella famiglia Apple Watch, infatti con la Serie 8 è previsto un nuovo modello top, più resistente e per sportivi, che la multinazionale di Cupertino potrebbe battezzare con il nome Pro, così come già ampiamente fatto con MacBook, poi con AirPods, iPad e infine anche con iPhone, sempre per differenziare il modello con specifiche tecniche, funzionali e prezzo superiori.

Ma questo non è l’unico cambiamento previsto: con il debutto del nuovo modello Pro nella generazione Apple Watch Serie 8, la società potrebbe rimuovere dal listino i modelli Apple Watch Edition, vale a dire quelli top attuali con cassa in Titanio e più costosi.

Ancora una volta l’anticipazione arriva da Mark Gurman, giornalista che da sempre vanta ottimi agganci in Apple Park. Nella stessa edizione della sua newsletter settimanale si apprende che la multinazionale di Cupertino sta ancora lavorando a una nuova versione della modalità a basso consumo energetico, migliorata e potenziata, di cui abbiamo già riferito in un altro articolo di macitynet.

L’identikit del primo Apple Watch Pro è noto da mesi, ma arriva qualche ulteriore dettaglio interessante. È progettato e disegnato per risultare appetibile agli atleti di sport estremi e in generale per gli utenti che potrebbero acquistare un dispositivo Garmin da polso di fascia alta per allenamenti intensi. Quindi sembra proprio che Apple abbia deciso di competere ora direttamente con il marchio numero uno al mondo di smartwatch sportivi di fascia top.

Tra le caratteristiche indicate, il display più grande e con rivestimento ancora più resistente agli urti, funzioni migliorate per escursioni e nuoto, maggiore autonomia, cassa non in alluminio ma in materiale più resistente e pregiato.

In ogni caso schermo e batteria più grandi, autonomia superiore, cassa in metallo premium e senza dubbio anche tutte le ultime tecnologie e funzioni che da sempre contraddistinguono i prodotti Apple delle serie Pro, invoglieranno all’acquisto del primo Apple Watch Pro anche gli utenti che semplicemente desiderano il modello più avanzato disponibile in commercio.

Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo.