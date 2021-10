Apple pensava ad Apple Watch Pro nel 2015

Apple aveva pensato al nome Apple Watch Pro nel 2015 per classificare una particolare edizione del suo orologio smart. Non solo il nome, ma anche il logo, erano già pronti, nascosti all’interno di un iPad mini impostato come unità dimostrativa all’interno di un negozio della catena Apple Retail, per guidare gli utenti alla scoperta di watchOS.

A portare alla luce la scoperta è l’account twitter @AppleDemoYT, che ha rivelato un file nascosto in un’unità demo di un negozio al dettaglio di Apple. Il file in questione è il logo Apple Watch Pro, edizione che però che non ha mai visto luce.

Il logo Apple Watch Pro è stato scoperto insieme ai loghi per Apple Watch Sport e Apple Watch Edition, lasciando così ipotizzare che Apple – a un certo punto – avesse pianificato di chiamare gli orologi in acciaio inossidabile di fascia media proprio Apple Watch Pro. Il file sembra essere stato creato il 26 febbraio 2015, poche settimane prima che Apple tenesse il suo evento Spring Forward.

Questa particolare unità demo di Apple Watch non permetteva ai clienti di provare l’orologio al proprio polso, ma era montata su una custodia bianca posizionata sopra i tavoli dell’Apple Store. Il display dell’iPad mini che si trovava a lato dell’orologio mostrava le informazioni sull’app corrente che si stava guardando sull’Apple Watch.